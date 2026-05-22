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22 de mayo de 2026 - 09:53
Espectáculos.

Qué pasó con Christian Petersen

El reconocido chef Christian Petersen fue internado nuevamente durante las últimas horas y hay crece la preocupación por su estado de salud.

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María Florencia Etchart
Por  María Florencia Etchart
Christian Petersen

Christian Petersen

El reconocido chef y conductor televisivo Christian Petersen volvió a ser noticia este jueves luego de que trascendiera que fue internado en el Hospital Alemán de Buenos Aires. Según informó la periodista Pilar Smith, el cocinero ingresó acompañado por su esposa y fue derivado al área de psiquiatría tras sufrir un cuadro de alucinaciones.

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La información se conoció al aire del programa LAM, donde detallaron que Petersen habría llegado al centro médico “en medio de un brote”, aunque los profesionales lograron estabilizarlo rápidamente.

Christian Petersen
Christian Petersen

Christian Petersen

Fue derivado al pabellón de psiquiatría

De acuerdo con el relato de Pilar Smith, el chef ingresó durante la noche del miércoles por la guardia del Hospital Alemán y luego fue trasladado al sector de salud mental.

“Ingresó ayer a la noche acompañado por su esposa. Entró por la guardia y fue derivado al pabellón de psiquiatría. Aparentemente llegó en medio de un brote, pero lograron estabilizarlo”, explicó la panelista televisiva.

Hasta el momento, ni el hospital ni los familiares del cocinero emitieron comunicados oficiales sobre su estado de salud.

La última aparición pública de Petersen

La última actividad de Christian Petersen en redes sociales había sido el pasado 11 de abril. En ese momento, el chef compartió un video promocional vinculado a una marca de yerba mate.

“Porque el mate limpia y equilibra la untuosidad, haciendo que cada bocado y cada sorbo se potencien”, expresó en aquella publicación.

Desde entonces, el cocinero mantuvo un bajo perfil y no volvió a realizar apariciones públicas destacadas.

El antecedente de salud tras una excursión al volcán Lanín

No es la primera vez que Petersen atraviesa un problema de salud importante en los últimos meses. En diciembre del año pasado, el chef fue internado en terapia intensiva en el Hospital Ramón Carrillo de San Martín de los Andes luego de sufrir una descompensación durante una excursión al volcán Volcán Lanín.

En aquel momento, el primer parte médico indicaba que su estado era “reservado” y que requería atención especializada permanente. La noticia generó preocupación entre sus seguidores y rápidamente se multiplicaron los mensajes de apoyo en redes sociales.

Con el correr de las semanas, Petersen fue trasladado nuevamente a Buenos Aires para continuar su recuperación en el Hospital Alemán.

Tras recibir el alta médica, el cocinero habló brevemente con la prensa y recordó lo sucedido durante aquella excursión: “Es verdad que bajé del volcán Lanín muy rápido y muy contento. Es verdad que cuando bajé estaba acelerado y por eso fui al médico. Eso es todo lo que puedo contar porque es lo que me acuerdo”.

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