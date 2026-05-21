Últimas entradas para ver a Diego Topa en Jujuy: los precios

Diego Topa volverá a Jujuy con una propuesta cargada de música, personajes y juegos para toda la familia . El artista infantil presentará “Topa Un mundo de colores”, un espectáculo teatral y musical que recorrerá distintos puntos del país y que ya genera gran expectativa entre grandes y chicos.

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La cita será el próximo 29 de mayo en el Teatro Mitre de San Salvador de Jujuy , donde se realizarán dos funciones programadas para las 18:30 y las 19:45.

Desde la organización informaron que las entradas continúan a la venta tanto de manera online como en la boletería del teatro, mientras crece la demanda de tickets para una de las propuestas infantiles más esperadas del año.

“Topa Un mundo de colores” propone una experiencia llena de canciones, historias y personajes que forman parte del universo del artista, reconocido por generaciones de niños en toda Latinoamérica.

El show combina música, teatro y momentos de interacción con el público, en una puesta orientada al encuentro familiar y al juego como eje principal de la propuesta.

Además de los clásicos que acompañaron la carrera de Topa, el espectáculo suma nuevas canciones y la presencia de personajes como Mario, el Dino Bebé, y Pinto el Cartero, quienes aportan humor, aventuras y momentos de conexión con el público infantil.

Diego Topa

El vínculo entre Topa y su público

La nueva gira también mantiene relación con el programa “Topa Un mundo de colores”, que llegará próximamente a la Televisión Pública y que busca continuar el vínculo cotidiano entre el artista y las familias argentinas.

Con más de tres décadas de trayectoria en producciones nacionales e internacionales, Diego Topa logró consolidarse como una de las figuras más reconocidas del entretenimiento infantil en habla hispana.

A lo largo de su carrera encabezó giras multitudinarias, lanzó discos y protagonizó espectáculos teatrales que convocaron a millones de espectadores en distintos países de la región.

Cuánto cuestan las entradas para ver a Topa en Jujuy

Las entradas para las funciones en el Teatro Mitre tienen los siguientes valores:

Platea: $47.080

Palco: $47.080

Tertulia: $41.195

Galería: $35.310

Seguro menor de 0 a 1 año sin derecho a butaca: $5.350

Los tickets se pueden adquirir a través de Autoentrada y también en la boletería del Teatro Mitre.