FNE 2026: cuatro colegios armarán sus carrozas en la Fundación Proyecto Puente

La Fundación Proyecto Puente volverá a abrir sus puertas a los canchones estudiantiles en el marco de la Fiesta Nacional de los Estudiantes 2026 (FNE 2026). Será el cuarto año consecutivo en que el espacio reciba a colegios que construirán allí sus carrozas.

Mariana Ibáñez, referente de la fundación, explicó que este año trabajarán junto a cuatro instituciones que ya mantienen un vínculo solidario con el lugar. “Es el cuarto año, vamos a trabajar en conjunto con 4 colegios con los que ya venimos coordinando”, señaló.

Según detalló, los establecimientos que volverán a armar sus carrozas en la fundación son el Colegio del Huerto, el Colegio Gianelli, el Canónigo Gorriti y el Remedios de Escalada.

Ibáñez destacó que no se trata solo de prestar el espacio, sino de una relación que se sostiene durante todo el año. “Son colegios que también nos colaboran y nos ayudan durante todo el año en lo que es la fundación”, remarcó.

Un trabajo conjunto con compromiso solidario

La referente contó que los estudiantes, docentes y comisiones de padres colaboran de distintas maneras con las personas en situación de calle que asiste la fundación. Entre las ayudas que reciben mencionó bandejas descartables, elementos de limpieza, ropa de abrigo y distintas colectas solidarias.

“Ellos durante todo el año nos colaboran con las personas en situación de calle que nosotros ayudamos”, sostuvo. Y agregó que también buscan que los chicos tengan contacto con la realidad social del lugar y se involucren con la ayuda.

Cuándo empezarían los trabajos

Sobre el inicio de la temporada de canchones, Ibáñez indicó que la idea es comenzar hacia fines de julio. “Es lo que charlábamos con algunos profesores, ya van a empezar a trabajar con lo que es la construcción de las carrozas”, explicó.

Además, confirmó que los chasis ya están guardados en el predio y listos para cuando arranquen las tareas. También valoró las condiciones del espacio: amplio, accesible y cerca del centro, algo que facilita el trabajo de los estudiantes durante las semanas previas a la FNE.