jueves 21 de mayo de 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
21 de mayo de 2026 - 07:09
Jujuy.

FNE 2026: cuatro colegios armarán sus carrozas en la Fundación Proyecto Puente

La Fundación Proyecto Puente volverá a ser sede de canchones estudiantiles en el marco de la Fiesta Nacional de los Estudiantes 2026.

+ Seguir en
Federico Franco
Por  Federico Franco
Carrozas de la FNE (imagen ilustrativa).

Carrozas de la FNE (imagen ilustrativa).

La Fundación Proyecto Puente volverá a abrir sus puertas a los canchones estudiantiles en el marco de la Fiesta Nacional de los Estudiantes 2026 (FNE 2026). Será el cuarto año consecutivo en que el espacio reciba a colegios que construirán allí sus carrozas.

Lee además
FNE 2026: Mel Sachero Etze fue coronada en el Colegio Martín Pescador
Estudiantes.

FNE 2026: Mel Sachero Etze fue coronada en el Colegio Martín Pescador
FNE 2026: Morena Perini Ljumberg representará al colegio Blaise Pascal
Jujuy.

FNE 2026: Morena Perini Ljumberg representará al colegio Blaise Pascal

Mariana Ibáñez, referente de la fundación, explicó que este año trabajarán junto a cuatro instituciones que ya mantienen un vínculo solidario con el lugar. “Es el cuarto año, vamos a trabajar en conjunto con 4 colegios con los que ya venimos coordinando”, señaló.

Qué colegios participarán

Según detalló, los establecimientos que volverán a armar sus carrozas en la fundación son el Colegio del Huerto, el Colegio Gianelli, el Canónigo Gorriti y el Remedios de Escalada.

Ibáñez destacó que no se trata solo de prestar el espacio, sino de una relación que se sostiene durante todo el año. “Son colegios que también nos colaboran y nos ayudan durante todo el año en lo que es la fundación”, remarcó.

Un trabajo conjunto con compromiso solidario

La referente contó que los estudiantes, docentes y comisiones de padres colaboran de distintas maneras con las personas en situación de calle que asiste la fundación. Entre las ayudas que reciben mencionó bandejas descartables, elementos de limpieza, ropa de abrigo y distintas colectas solidarias.

“Ellos durante todo el año nos colaboran con las personas en situación de calle que nosotros ayudamos”, sostuvo. Y agregó que también buscan que los chicos tengan contacto con la realidad social del lugar y se involucren con la ayuda.

Cuándo empezarían los trabajos

Sobre el inicio de la temporada de canchones, Ibáñez indicó que la idea es comenzar hacia fines de julio. “Es lo que charlábamos con algunos profesores, ya van a empezar a trabajar con lo que es la construcción de las carrozas”, explicó.

Además, confirmó que los chasis ya están guardados en el predio y listos para cuando arranquen las tareas. También valoró las condiciones del espacio: amplio, accesible y cerca del centro, algo que facilita el trabajo de los estudiantes durante las semanas previas a la FNE.

Embed - MARINA IBÁÑEZ - FUNDACIÓN PROYECTO PUENTE

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

FNE 2026: Mel Sachero Etze fue coronada en el Colegio Martín Pescador

FNE 2026: Morena Perini Ljumberg representará al colegio Blaise Pascal

FNE 2026: conocé a las candidatas del Colegio Los Lapachos

FNE 2026: conocé a las 16 candidatas del colegio FASTA San Alberto Magno

Locreada en Alto Comedero: estudiantes juntan fondos para su carruaje

Lo que se lee ahora
Diego Topa llega a Jujuy.
Espectáculos.

Últimas entradas para ver a Diego Topa en Jujuy: los precios

Por  Ramiro Menacho

Las más leídas

Crisis en Bolivia. video
Mundo.

Crisis en Bolivia: suspenden viajes desde la frontera con Jujuy

Aumentó el colectivo en San Salvador de Jujuy: los nuevos precios
Jujuy.

Aumentó el colectivo en San Salvador de Jujuy: los nuevos precios

El pueblo oculto con unas termas soñadas.   video
País.

El pueblo escondido de San Luis con termas ideales para relajarse y encontrar la paz

Fuertes choques sobre Ruta 9 en San Salvador de Jujuy: recomiendan evitar la zona
Policiales.

Fuertes choques sobre Ruta 9 en San Salvador de Jujuy: recomiendan evitar la zona

Leandro Morales, presidente del Ente.
Jujuy.

Leandro Morales es el nuevo presidente del Ente Autárquico Permanente

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel