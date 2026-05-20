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20 de mayo de 2026 - 07:08
Empatía.

"Entre todos podemos ayudar y salvar vidas": campaña solidaria en Jujuy por las noches frías

Impulsan una campaña de concientización en Jujuy para asistir a personas en situación de calle ante las bajas temperaturas.

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Federico Franco
Por  Federico Franco
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Frío en Jujuy: qué hacer si ves a una persona en situación de calle en riesgo

Marina Ibáñez, integrante de la fundación, explicó en diálogo con Canal 4 que el objetivo es movilizar a los vecinos frente a una situación que se vuelve más crítica con las bajas temperaturas. “Llamar a concientizar a todos los vecinos”, sostuvo. Y agregó: “Todos conocemos a una persona en situación de calle, una persona que necesita”.

Un gesto puede hacer la diferencia

personas en situacion de calle
Ayuda a personas en situaci&oacute;n de calle por el fr&iacute;o.

Ayuda a personas en situación de calle por el frío.

Ibáñez remarcó que muchas veces no hace falta una gran estructura para ayudar, sino prestar atención y acercarse. “Vemos que hace frío y nos abre una campera, estamos desayunando, merendando, acercarnos con un termo, una taza de té, algo calientito”, expresó. Para la referente, el compromiso colectivo puede ser clave en este contexto: “Entre todos podemos ayudar y salvarle la vida en una noche tan fría como fue la de anoche”.

También explicó que el trabajo de la fundación se concentra sobre todo en el macro y microcentro, además de barrios aledaños, ya que muchas de las personas en situación de calle realizan changas durante el día en mercados y distintos puntos de la ciudad.

Cómo acercarse y ofrecer ayuda

Consultada sobre la manera de encarar el diálogo con una persona en situación de calle, Ibáñez fue clara: “Acercarnos y primeramente saludarlos, preguntarles cómo están, qué necesitan y ofrecerle la ayuda”. En ese sentido, consideró que nadie rechaza una mano tendida cuando la situación es tan dura. “La verdad que lo están necesitando en estas noches frías”, afirmó.

Qué hacer si ves a una persona en situación de calle en riesgo

Las bajas temperaturas que ya se sienten en Jujuy vuelven a poner en alerta la situación de las personas que viven en la calle, especialmente durante la noche y la madrugada, cuando el frío se vuelve más extremo y peligroso.

En este contexto, se pidió a la comunidad colaborar dando aviso inmediato cuando detecte a una persona en riesgo. Si alguien está expuesto al frío, desorientado o presenta problemas de salud, se puede llamar al 911, al 107 o al 103 para activar la intervención de los equipos correspondientes.

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