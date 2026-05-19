martes 19 de mayo de 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
19 de mayo de 2026 - 11:39
Sociedad.

Sol Pérez revolucionó la alfombra roja de los Martín Fierro con un vestido hecho de vidrio

Sol Pérez apareció en la alfombra roja con un diseño íntegramente realizado en vidrio y revolucionó las redes sociales.

+ Seguir en
Agustina Medina
Por  Agustina Medina
Sol Pérez revolucionó la alfombra roja de los Martín Fierro con un vestido hecho de vidrio

Sol Pérez revolucionó la alfombra roja de los Martín Fierro con un vestido hecho de vidrio

La edición 2026 de los Premios Martín Fierro dejó varios momentos virales, aunque uno de los más comentados tuvo como protagonista a Sol Pérez. La conductora y panelista llegó a la alfombra roja con un vestido confeccionado completamente con piezas de vidrio y captó la atención de fotógrafos, periodistas y usuarios en redes sociales.

Lee además
Guido Kaczka en los premios Martín Fierro.
Espectáculos.

Todos los ganadores de los premios Martín Fierro 2026
Martín Fierro 2026: todos los nominados para la gala de esta noche.  
Espectáculos.

Martin Fierro 2026: quiénes son los nominados

El evento se realizó el domingo por la noche y reunió a figuras de la televisión, la radio y el espectáculo argentino. Apenas apareció frente a las cámaras, Sol Pérez se convirtió en tendencia por el impactante diseño que eligió para una de las galas más importantes del país.

Según mostró durante la transmisión previa, el vestido reflejaba las luces de la alfombra roja y generaba un efecto brillante que resaltó aún más durante su paso por el evento.

Un diseño de alto impacto que llamó la atención en la alfombra roja

El look de Sol Pérez sorprendió por el material elegido para la confección. El vestido utilizó estructuras y piezas de vidrio que cubrían gran parte del cuerpo, algo poco habitual incluso dentro de la moda de alta costura.

Durante una entrevista en vivo, la conductora habló sobre las dificultades que implicaba usar una prenda de ese tipo. Entre risas y con tono relajado, reconoció que el vestido limitaba mucho sus movimientos. “No me puedo mover. Es de vidrio”, comentó mientras avanzaba por la alfombra roja.

La declaración rápidamente circuló en plataformas como X, Instagram y TikTok, donde miles de usuarios reaccionaron al particular diseño. Algunos destacaron la originalidad del look, mientras otros publicaron memes vinculados al riesgo de usar un material tan delicado en un evento masivo.

Embed

Sol Pérez volvió a marcar tendencia en redes sociales

Las imágenes del vestido comenzaron a multiplicarse pocos minutos después de su aparición pública. Las cuentas dedicadas a moda y espectáculos compartieron fotos y videos del look, que se posicionó entre los temas más comentados de la noche.

No es la primera vez que Sol Pérez genera repercusión por sus elecciones de vestuario. En distintas ediciones de premios y eventos televisivos, la conductora apostó por diseños ajustados, transparencias y propuestas llamativas que suelen convertirse en tendencia.

En esta oportunidad, el vestido de vidrio se transformó en uno de los temas centrales de la alfombra roja de los Martín Fierro 2026 y desplazó incluso parte de las conversaciones sobre los premios y ganadores de la noche.

La previa de los Martín Fierro dejó momentos virales

Además del impacto por el vestido, Sol Pérez también sorprendió con una confesión sobre los minutos previos al evento. La conductora aseguró que salió de la ducha y se preparó a último momento antes de llegar a la gala.

El comentario generó repercusión entre los seguidores del evento y reforzó el tono descontracturado con el que enfrentó la cobertura televisiva. Mientras algunos famosos optaron por discursos formales y producciones tradicionales, Sol eligió mostrarse relajada y espontánea frente a las cámaras.

La alfombra roja de los Martín Fierro volvió a posicionarse como uno de los espacios más observados del espectáculo argentino, especialmente por los looks de las celebridades y las tendencias de moda que aparecen cada año.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Todos los ganadores de los premios Martín Fierro 2026

Martin Fierro 2026: quiénes son los nominados

Juana Viale ganó el Martín Fierro de la Moda de Oro 2026

Martín Fierro de la Moda 2026: todos los ganadores

Fuerte accidente en Pilar: un tren de la línea San Martín chocó con un camión

Lo que se lee ahora
Cuánto cuesta mantener a un hijo en la Argentina, según la canasta de crianza del Indec.
Sociedad.

Criar a un hijo en Argentina ya supera los $650 mil por mes, según datos del Indec

Por  Redacción de TodoJujuy

Las más leídas

Guido Kaczka en los premios Martín Fierro. video
Espectáculos.

Todos los ganadores de los premios Martín Fierro 2026

Canasta básica / pobreza e indigencia (foto ilustrativa).
DIPEC.

Cuánto necesitó una familia en Jujuy para no ser pobre ni indigente en abril

Nuevo horario para el Clásico del Norte entre Gimnasia de Jujuy y Gimnasia y Tiro
Deportes.

Cambió el horario del clásico del norte entre Gimnasia de Jujuy y Gimnasia y Tiro

Cortes por repavimentación en Ciudad de Nieva video
Jujuy.

Ciudad de Nieva: qué calle estará cortada durante 30 días por obras

Alerta por frío extremo. 
Jujuy.

Alerta amarilla por frío extremo en Jujuy: qué zonas están afectadas

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel