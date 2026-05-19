Sol Pérez revolucionó la alfombra roja de los Martín Fierro con un vestido hecho de vidrio

La edición 2026 de los Premios Martín Fierro dejó varios momentos virales, aunque uno de los más comentados tuvo como protagonista a Sol Pérez . La conductora y panelista llegó a la alfombra roja con un vestido confeccionado completamente con piezas de vidrio y captó la atención de fotógrafos, periodistas y usuarios en redes sociales.

El evento se realizó el domingo por la noche y reunió a figuras de la televisión, la radio y el espectáculo argentino. Apenas apareció frente a las cámaras, Sol Pérez se convirtió en tendencia por el impactante diseño que eligió para una de las galas más importantes del país.

Según mostró durante la transmisión previa, el vestido reflejaba las luces de la alfombra roja y generaba un efecto brillante que resaltó aún más durante su paso por el evento.

El look de Sol Pérez sorprendió por el material elegido para la confección. El vestido utilizó estructuras y piezas de vidrio que cubrían gran parte del cuerpo, algo poco habitual incluso dentro de la moda de alta costura.

Durante una entrevista en vivo, la conductora habló sobre las dificultades que implicaba usar una prenda de ese tipo. Entre risas y con tono relajado, reconoció que el vestido limitaba mucho sus movimientos. “No me puedo mover. Es de vidrio”, comentó mientras avanzaba por la alfombra roja.

La declaración rápidamente circuló en plataformas como X, Instagram y TikTok, donde miles de usuarios reaccionaron al particular diseño. Algunos destacaron la originalidad del look, mientras otros publicaron memes vinculados al riesgo de usar un material tan delicado en un evento masivo.

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Sol Pérez volvió a marcar tendencia en redes sociales

Las imágenes del vestido comenzaron a multiplicarse pocos minutos después de su aparición pública. Las cuentas dedicadas a moda y espectáculos compartieron fotos y videos del look, que se posicionó entre los temas más comentados de la noche.

No es la primera vez que Sol Pérez genera repercusión por sus elecciones de vestuario. En distintas ediciones de premios y eventos televisivos, la conductora apostó por diseños ajustados, transparencias y propuestas llamativas que suelen convertirse en tendencia.

En esta oportunidad, el vestido de vidrio se transformó en uno de los temas centrales de la alfombra roja de los Martín Fierro 2026 y desplazó incluso parte de las conversaciones sobre los premios y ganadores de la noche.

La previa de los Martín Fierro dejó momentos virales

Además del impacto por el vestido, Sol Pérez también sorprendió con una confesión sobre los minutos previos al evento. La conductora aseguró que salió de la ducha y se preparó a último momento antes de llegar a la gala.

El comentario generó repercusión entre los seguidores del evento y reforzó el tono descontracturado con el que enfrentó la cobertura televisiva. Mientras algunos famosos optaron por discursos formales y producciones tradicionales, Sol eligió mostrarse relajada y espontánea frente a las cámaras.

La alfombra roja de los Martín Fierro volvió a posicionarse como uno de los espacios más observados del espectáculo argentino, especialmente por los looks de las celebridades y las tendencias de moda que aparecen cada año.