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27 de abril de 2026 - 09:50
Espectáculos.

Martín Fierro de la Moda 2026: todos los ganadores

Un balance de una velada marcada por la creatividad, la elegancia y la valoración del talento dentro de la moda argentina.

Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
Todos los ganadores de los premios Martín Fierro de la Moda 2026. &nbsp;

Todos los ganadores de los premios Martín Fierro de la Moda 2026.

 

La ceremonia de los Martín Fierro de la Moda 2026 celebró una nueva entrega enfocada en destacar la creatividad y el talento de la escena local. Este domingo 26 de abril, los estudios de Telefé fueron sede de un encuentro que reunió a figuras del diseño, la TV y el espectáculo, con la conducción de Iván de Pineda y Valeria Mazza.

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Al destacado evento asistieron también personalidades de renombre como Susana Giménez y Adrián Appiolaza, director creativo de Moschino.

La diva de los teléfonos a lo largo de su carrera marcó tendencia y en la cuarta edición del galardón.

El jurado, compuesto por más de cuarenta expertos, puso en valor la labor de quienes imponen estilo en la televisión, el cine y las redes, y también distinguió a profesionales detrás de escena como diseñadores de vestuario, maquilladores, estilistas y peluqueros.

La edición 2026 profundizó además la conexión entre la moda argentina y el ámbito internacional, con un reconocimiento a Appiolaza tras la repercusión de su reciente colección inspirada en el país.

A continuación, la lista de los ternados y ganadores de los Martín Fierro de la Moda 2026

Martín Fierro de Oro - Juana Viale

Juana Viale obtuvo el Martín Fierro de Oro de la Moda en la edición 2026 y también recibió el premio a Mejor Estilo en Conducción Femenina para Programa Semanal.

Mejor estilo en redes

  • Carolina “Pampita” Ardohain (ganadora)
  • Valentina Zenere
  • Martita Fort
  • Tefi Russo

Mejor diseñador de moda masculina

  • Matías Carbone
  • Nicolás Zaffora (ganador)
  • Sebastián Raimondi
Pampita recibió el Martín Fierro en la categoría Mejor estilo en redes.

Mejor estilo femenino en streaming

  • Momi Giardina (Telefé – Luzu)
  • Evelyn Botto (Olga) (ganadora)
  • Flor Jazmín Peña (Luzu)
  • Nati Jota (Telefé – Olga)

Mejor estilo masculino en Big Show

  • Ale Sergi (La Voz Argentina)
  • Nico Occhiato (La Voz Argentina) (ganador)
  • Luck Ra (La Voz Argentina)

Mejor estilo panelista femenina

  • Analía Franchín (A la Barbarrossa)
  • Carolina Molinari (Puro Show)
  • Sol Pérez (Gran Hermano) (ganadora)
Zaira Nara recibió la estatuilla por la categoría Mejor influencer de moda.

Actor con mejor estilo en ficción

  • Benjamín Vicuña (Corazón delator) (ganador)
  • Franco Masini (El Retorno)
  • Leonardo Sbaraglia (Menem)

Mejor influencer de moda

  • Zaira Nara (ganadora)
  • Stephanie Demner
  • Zuzu Codeu

Mejor estilo en conducción femenina en programa diario

  • Vero Lozano (Cortá por Lozano) (ganadora)
  • Yanina Latorre (SQP)
  • Mariana Fabbiani (DDM)
  • Flor de la V (Los Profesionales)
Benjamín Vicuña, ganador como Actor con mejor estilo en ficción, junto a vestuarista Majo Fuertes.

Mejor estia

  • Mariana García Navarro – Nacho García Rocha (Los García) (ganadores)
  • Romina Giangreco
  • Celina Lattanzio (Negra Negra)

Mejor peluquero

  • Max Jara (ganador)
  • Mauro Max De Brito
  • Facu Díaz (Niche Studio)
  • Cristian Rey

Mejor estilo panelista masculino

  • Hernán Drago (Los 8 Escalones)
  • Fabián Paz (DDM)
  • Lizardo Ponce (SQP) (ganador)
  • Gastón Trezeguet (Gran Hermano)

Mejor estilo en conducción femenina en programa semanal

  • Mirtha Legrand (La noche de Mirtha)
  • Juana Viale (Almorzando con Juana) (ganadora)
  • Teté Coustarot (Argentina, de película)
  • Josefina “China” Ansa (Lado V)
Sofía Gonet fue reconocida con el premio a Mejor Estilo Femenino en Big Show por su participación en MasterChef Celebrity.

Nuevo talento de la moda

  • Valentina Schuchner (ganadora)
  • Luz Ballesteros
  • Anushka Elliot

Actriz con mejor estilo en ficción

  • Griselda Siciliani (Envidiosa)
  • Mónica Antonópulos (Menem)
  • Julieta Zylberberg (Yiya) (ganadora)
  • Bárbara Lombardo (Envidiosa)

Mejor maquillador/a

  • Mabby Autino
  • Vero Luna
  • Gervasio Larrivey (ganador)

Mejor estilo masculino en streaming

  • Santi Talledo (Telefe – Luzu)
  • Grego Rossello (Telefe)
  • Fer Dente (Olga) (ganador)
  • Nacho Elizalde (Olga)
Vero Lozano fue distinguida por su estilo en la conducción de Cortá por Lozano.

Mejor estilo femenino en Big Show

  • Lali Espósito (La Voz Argentina)
  • Sofía Gonet (MasterChef Celebrity) (ganadora)
  • Wanda Nara (MasterChef Celebrity)
  • Carolina “Pampita” Ardohain (Los 8 Escalones)

Mejor estilo en conducción masculina

  • Mario Pergolini (Otro día perdido)
  • Iván de Pineda (Pasapalabra) (ganador)
  • Héctor Maugeri (+Caras)
  • Ángel de Brito (LAM)
  • Mariano Iúdica (Polémica en el bar)

Mejor diseñador/a de moda femenina

  • Evangelina Bomparola (ganadora)
  • Marcelo Senra
  • Juan Hernández Daels

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