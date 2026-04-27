Martín Fierro de la Moda 2026: todos los ganadores

La ceremonia de los Martín Fierro de la Moda 2026 celebró una nueva entrega enfocada en destacar la creatividad y el talento de la escena local. Este domingo 26 de abril, los estudios de Telefé fueron sede de un encuentro que reunió a figuras del diseño, la TV y el espectáculo, con la conducción de Iván de Pineda y Valeria Mazza.
Al destacado evento asistieron también personalidades de renombre como Susana Giménez y Adrián Appiolaza, director creativo de Moschino.
La diva de los teléfonos a lo largo de su carrera marcó tendencia y en la cuarta edición del galardón.
El jurado, compuesto por más de cuarenta expertos, puso en valor la labor de quienes imponen estilo en la televisión, el cine y las redes, y también distinguió a profesionales detrás de escena como diseñadores de vestuario, maquilladores, estilistas y peluqueros.
La edición 2026 profundizó además la conexión entre la moda argentina y el ámbito internacional, con un reconocimiento a Appiolaza tras la repercusión de su reciente colección inspirada en el país.
A continuación, la lista de los ternados y ganadores de los Martín Fierro de la Moda 2026
Martín Fierro de Oro - Juana Viale
Juana Viale obtuvo el Martín Fierro de Oro de la Moda en la edición 2026 y también recibió el premio a Mejor Estilo en Conducción Femenina para Programa Semanal.
Mejor estilo en redes
- Carolina “Pampita” Ardohain (ganadora)
- Valentina Zenere
- Martita Fort
- Tefi Russo
Mejor diseñador de moda masculina
- Matías Carbone
- Nicolás Zaffora (ganador)
- Sebastián Raimondi
Pampita recibió el Martín Fierro en la categoría Mejor estilo en redes.
Mejor estilo femenino en streaming
- Momi Giardina (Telefé – Luzu)
- Evelyn Botto (Olga) (ganadora)
- Flor Jazmín Peña (Luzu)
- Nati Jota (Telefé – Olga)
Mejor estilo masculino en Big Show
- Ale Sergi (La Voz Argentina)
- Nico Occhiato (La Voz Argentina) (ganador)
- Luck Ra (La Voz Argentina)
Mejor estilo panelista femenina
- Analía Franchín (A la Barbarrossa)
- Carolina Molinari (Puro Show)
- Sol Pérez (Gran Hermano) (ganadora)
Zaira Nara recibió la estatuilla por la categoría Mejor influencer de moda.
Actor con mejor estilo en ficción
- Benjamín Vicuña (Corazón delator) (ganador)
- Franco Masini (El Retorno)
- Leonardo Sbaraglia (Menem)
Mejor influencer de moda
- Zaira Nara (ganadora)
- Stephanie Demner
- Zuzu Codeu
Mejor estilo en conducción femenina en programa diario
- Vero Lozano (Cortá por Lozano) (ganadora)
- Yanina Latorre (SQP)
- Mariana Fabbiani (DDM)
- Flor de la V (Los Profesionales)
Benjamín Vicuña, ganador como Actor con mejor estilo en ficción, junto a vestuarista Majo Fuertes.
Mejor estia
- Mariana García Navarro – Nacho García Rocha (Los García) (ganadores)
- Romina Giangreco
- Celina Lattanzio (Negra Negra)
Mejor peluquero
- Max Jara (ganador)
- Mauro Max De Brito
- Facu Díaz (Niche Studio)
- Cristian Rey
Mejor estilo panelista masculino
- Hernán Drago (Los 8 Escalones)
- Fabián Paz (DDM)
- Lizardo Ponce (SQP) (ganador)
- Gastón Trezeguet (Gran Hermano)
Mejor estilo en conducción femenina en programa semanal
- Mirtha Legrand (La noche de Mirtha)
- Juana Viale (Almorzando con Juana) (ganadora)
- Teté Coustarot (Argentina, de película)
- Josefina “China” Ansa (Lado V)
Sofía Gonet fue reconocida con el premio a Mejor Estilo Femenino en Big Show por su participación en MasterChef Celebrity.
Nuevo talento de la moda
- Valentina Schuchner (ganadora)
- Luz Ballesteros
- Anushka Elliot
Actriz con mejor estilo en ficción
- Griselda Siciliani (Envidiosa)
- Mónica Antonópulos (Menem)
- Julieta Zylberberg (Yiya) (ganadora)
- Bárbara Lombardo (Envidiosa)
Mejor maquillador/a
- Mabby Autino
- Vero Luna
- Gervasio Larrivey (ganador)
Mejor estilo masculino en streaming
- Santi Talledo (Telefe – Luzu)
- Grego Rossello (Telefe)
- Fer Dente (Olga) (ganador)
- Nacho Elizalde (Olga)
Vero Lozano fue distinguida por su estilo en la conducción de Cortá por Lozano.
Mejor estilo femenino en Big Show
- Lali Espósito (La Voz Argentina)
- Sofía Gonet (MasterChef Celebrity) (ganadora)
- Wanda Nara (MasterChef Celebrity)
- Carolina “Pampita” Ardohain (Los 8 Escalones)
Mejor estilo en conducción masculina
- Mario Pergolini (Otro día perdido)
- Iván de Pineda (Pasapalabra) (ganador)
- Héctor Maugeri (+Caras)
- Ángel de Brito (LAM)
- Mariano Iúdica (Polémica en el bar)
Mejor diseñador/a de moda femenina
- Evangelina Bomparola (ganadora)
- Marcelo Senra
- Juan Hernández Daels
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