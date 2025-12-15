lunes 15 de diciembre de 2025

15 de diciembre de 2025 - 10:41
Farándula.

Qué le pasó a Gastón Edul en los Martín Fierro de Streaming: "Hace dos horas"

El comunicador especializado en deportes relató al aire lo que le ocurrió instantes previos a la ceremonia que premia a los más destacados del streaming.

Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
El insólito accidente que sufrió Gastón Edul en la previa de los Martín Fierro de Streaming. &nbsp;

El insólito accidente que sufrió Gastón Edul en la previa de los Martín Fierro de Streaming.

 

La primera edición de los premios Martín Fierro de Streaming tuvo lugar este domingo en el Centro de Convenciones de la Ciudad de Buenos Aires. El evento, impulsado por APTRA, nació con la intención de distinguir a los contenidos digitales más relevantes del año 2025 y marcó el debut de esta nueva ceremonia.

En medio de la transmisión en vivo de Olga, se lo vio a Edul con un vendaje en una de sus manos.

La actividad comenzó a las 19.30 con el tradicional paso de las figuras por la alfombra roja. Entre los encargados de conducir la llegada de los invitados estuvo Gastón Edul, quien protagonizó una situación inesperada antes del inicio formal de la gala al relatar, en plena transmisión, un accidente ocurrido en su casa.

Gastón Edul fue atendido y le pusieron puntos

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://twitter.com/porqueTTarg/status/2000339737329197494&partner=&hide_thread=false

Durante el streaming en vivo de Olga, el periodista apareció con una mano vendada, lo que despertó comentarios al aire. Su compañera Tefi Russo fue quien explicó que se trataba de “un corte grande”.

Edul amplió la anécdota y detalló: “Pasó hace dos horas, chicos. Nunca separen dos bifes de chorizo congelados con un cuchillo”, mientras Russo alertaba que la herida “necesita puntos”.

El insólito accidente que sufrió Gastón Edul en la previa de los Martín Fierro de Streaming.

Pese al incidente, el cronista aseguró que no iba a ausentarse del evento. “Ahora me voy a hacer ver y voy a venir impecable a hacer la previa, porque esto es batallar también”, expresó, antes de continuar con la transmisión en vivo.

