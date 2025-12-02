martes 02 de diciembre de 2025

2 de diciembre de 2025 - 07:02
Noche solidaria.

Este martes el Centro Martín Fierro se viste de gala con "Música con Alas – Sinfónico"

Esta noche se hace el espectáculo "Música con Alas – Sinfónico" en el Centro Cultural Martín Fierro.

Claudio Serra
Por  Claudio Serra
Este martes el Centro Martín Fierro se viste de gala con Música con Alas – Sinfónico

Este martes el Centro Martín Fierro se viste de gala con "Música con Alas – Sinfónico"

Este martes 2 de diciembre se hace el espectáculo "Música con Alas - Sinfónico", una propuesta con fines solidarios con la presencia de los integrantes de esa orquesta y otros artistas invitados, donde lo recaudado servirá para la compra de instrumentos para la Fundación.

El evento se realizará a las 21:30 horas en el Centro Cultural Martín Fierro. Las entradas están a la venta en norteticket.com y en sucursales de Tarjeta SuCrédito. Estarán presentes AHYRE, Franco Barrionuevo y Diableros Jujeños.

“Es hermoso lo que está pasando. Los arreglos están hechos muy profesionalmente por Carlos Cruz, Facundo Gutiérrez y Marcos Rodríguez, hicieron un lindo trabajo musical para hacer esta adaptación de estas obras con estos grandes artistas”, indicó.

Música con Alas.
Música con Alas.

Música con Alas.

Mientras que Juanjo Pestoni subrayó que “estoy disfrutando de ver como nenes de 15 años están tocando en un gran nivel. Me emociona mucho poder ser parte de esto, poder brindar mi granito de arena para que esto salga bien”.

Destacó que la gente “va a tener un espectáculo de primer nivel, y marcó que la Fundación “contiene niños y les da herramientas para la vida”, y adelantó que la idea es seguir cada año con estos conciertos. “Que vaya creciendo, que todos los años vayamos invitando a muchos artistas que vengan a compartir con la orquesta”.

Embed - ESTE MARTES 2 DE DICIEMBRE SE VIVIRÁ MÚSICA CON ALAS - SINFÓNICO EN JUJUY

Qué es “Músicas con Alas – Sinfónico”

La propuesta se presenta como un show que eleva el alma y transforma vidas, uniendo a estos grandes artistas con el propósito de acompañar a nuevas generaciones de músicos y poder colaborar en el crecimiento de la orquesta jujeña.

Uno de los artistas presentes será Franco Barrionuevo, el hombre de una trayectoria que supera las tres décadas y una voz inconfundible dentro del folclore argentino. “No lo dudé, primero por la causa, una causa noble, una causa que a mí me pone feliz, y porque cantar en Jujuy es venir a oxigenarme”, dijo.

Llega a Jujuy "Música con Alas – Sinfónico": un show que eleva el alma y transforma vidas
Llega a Jujuy

Llega a Jujuy "Música con Alas – Sinfónico": un show que eleva el alma y transforma vidas

Barrionuevo presentará una selección de sus canciones en formato sinfónico, brindando una experiencia musical renovada y conmovedora. “Creo que lo más importante es ver disfrutar a cada uno de los chicos con un instrumento. Ver esta juventud, esta pre-adolescencia, sentada con un instrumento, adorándolo, creo que es verdaderamente valorable”.

Otro de los grupos que se suma a la movida es Diableros Jujeños, que le pondrá su impronta festiva, potente y profundamente jujeña. Maxi Gil dijo que ya ensayaron y que las canciones “tienen algo muy especial cuando suenan así de manera sinfónica”.

Reconocidos por su estilo que fusiona carnavalito, tinku y ritmos andinos, el grupo se ha convertido en un referente para las juventudes y para quienes disfrutan de la música popular de raíz. “La causa es lo más importante, para dejar nosotros nuestro granito de arena con nuestra música y participar de esta iniciativa que realmente es impresionante”, agregó.

Llega a Jujuy "Música con Alas – Sinfónico": un show que eleva el alma y transforma vidas
Llega a Jujuy

Llega a Jujuy "Música con Alas – Sinfónico": un show que eleva el alma y transforma vidas

Las versiones sinfónicas de sus temas prometen una combinación vibrante entre la tradición local y la fuerza de una orquesta en vivo. “Va a ser una noche especial”, dijo Santiago, otro de los integrantes de la banda. “Va a ser muy emocionante para nosotros poder ser parte de esta gran fiesta”.

También estará presente el reconocido grupo salteño AHYRE, interpretando versiones sinfónicas de sus canciones más queridas. Con un estilo que combina raíz folklórica, armonías vocales y una exploración sonora contemporánea, AHYRE se ha consolidado como una de las propuestas más destacadas del género en los últimos años.

Una orquesta que impulsa sueños

La orquesta de la Fundación está integrada por niños, niñas y jóvenes que encuentran en la música un camino de crecimiento, creatividad y contención. Este espectáculo no solo exhibe su talento, sino también impulsa una misión que transforma vidas.



Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

