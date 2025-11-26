miércoles 26 de noviembre de 2025

26 de noviembre de 2025 - 10:04
Imperdible.

Llega a Jujuy "Música con Alas – Sinfónico": un show que eleva el alma y transforma vidas

"Música con Alas - Sinfónico" es un espectáculo y una propuesta con fines solidarios. Lo recaudado servirá para la compra de instrumentos para la Fundación.

Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
Llega a Jujuy Música con Alas – Sinfónico: un show que eleva el alma y transforma vidas

Llega a Jujuy "Música con Alas – Sinfónico": un show que eleva el alma y transforma vidas

“Músicas con Alas – Sinfónico” es una propuesta artística única que reúne talento, emoción y solidaridad en un mismo escenario. Todo lo recaudado será destinado a la compra de instrumentos para niños y jóvenes que integran la Fundación, fortaleciendo su formación musical y abriendo nuevas oportunidades para su desarrollo artístico.

El evento se realizará el martes 2 de diciembre, a las 21:30 horas, en el Centro Cultural Martín Fierro. En cuanto a las entradas, ya están a la venta en norteticket.com y en sucursales de Tarjeta SuCrédito.

Una grilla de artistas reconocidos por todo el mundo

AHYRE: una nueva voz para el folklore argentino

El reconocido grupo salteño AHYRE se sumará a este espectáculo solidario, interpretando versiones sinfónicas de sus canciones más queridas. Con un estilo que combina raíz folklórica, armonías vocales y una exploración sonora contemporánea, AHYRE se ha consolidado como una de las propuestas más destacadas del género en los últimos años.

Su presencia en “Músicas con Alas – Sinfónico” promete momentos de sensibilidad y fuerza musical, potenciados por los arreglos orquestales creados especialmente para la ocasión.

Llega a Jujuy "Música con Alas – Sinfónico": un show que eleva el alma y transforma vidas
Llega a Jujuy

Llega a Jujuy "Música con Alas – Sinfónico": un show que eleva el alma y transforma vidas

Franco Barrionuevo: el cantor que emociona al país

Con una trayectoria que supera las tres décadas y una voz inconfundible dentro del folclore argentino, Franco Barrionuevo suma su presencia a esta cita solidaria. Autor e intérprete de grandes clásicos modernos del cancionero popular, su obra se caracteriza por letras profundas, melodías cálidas y una conexión directa con el público.

En esta oportunidad, Barrionuevo presentará una selección de sus canciones en formato sinfónico, brindando una experiencia musical renovada y conmovedora.

Llega a Jujuy "Música con Alas – Sinfónico": un show que eleva el alma y transforma vidas
Llega a Jujuy

Llega a Jujuy "Música con Alas – Sinfónico": un show que eleva el alma y transforma vidas

Diableros Jujeños: energía y tradición del Norte

Con su impronta festiva, potente y profundamente jujeña, Diableros Jujeños aportarán al espectáculo toda la identidad musical del Norte argentino. Reconocidos por su estilo que fusiona carnavalito, tinku y ritmos andinos, el grupo se ha convertido en un referente para las juventudes y para quienes disfrutan de la música popular de raíz.

Las versiones sinfónicas de sus temas prometen una combinación vibrante entre la tradición local y la fuerza de una orquesta en vivo.

Llega a Jujuy "Música con Alas – Sinfónico": un show que eleva el alma y transforma vidas
Llega a Jujuy

Llega a Jujuy "Música con Alas – Sinfónico": un show que eleva el alma y transforma vidas

Una orquesta que impulsa sueños

Los tres artistas se presentarán junto a la orquesta de la Fundación, integrada por niños, niñas y jóvenes que encuentran en la música un camino de crecimiento, creatividad y contención. Este espectáculo no solo exhibe su talento: también impulsa una misión que transforma vidas.

Una noche para disfrutar y ayudar

“Músicas con Alas – Sinfónico” se presenta como un show que eleva el alma y transforma vidas, uniendo a grandes artistas con el propósito de acompañar a nuevas generaciones de músicos.

