Cronograma de pagos en Jujuy: cuándo cobran los policías en diciembre 2025

Cuándo cobran los policías: cronograma de pagos en Jujuy.
Se dio a conocer el cronograma de pagos de noviembre 2025, que se desarrollará entre el lunes 1 y el jueves 4 de diciembre de 2025. Según lo dispuesto, los policías recibirán sus haberes el lunes 1 de diciembre, jornada en la que también cobrarán los veteranos y ex combatientes de Malvinas, el Servicio Penitenciario y los organismos autárquicos.
Los trabajadores estatales que perciben hasta $1.400.000 accederán a $300.000, pagados en dos cuotas, una en diciembre y otra en enero. Para quienes superan ese ingreso, el bono será de $200.000, también dividido en dos pagos, distribuidos entre diciembre y enero. Los gremios habían solicitado un bono de $2 millones.
Fechas clave en Jujuy
Haberes de noviembre: del 1 al 4 de diciembre.
Segundo SAC 2025: del 15 al 19 de diciembre.
Primera cuota del bono extraordinario: 27 de diciembre de 2025.
Haberes de diciembre: del 2 al 5 de enero de 2026.
Segunda cuota del bono extraordinario: 15 de enero de 2026.