Cronograma de pagos en Jujuy: cuándo cobran los policías en diciembre 2025

Cuándo cobran los policías: cronograma de pagos en Jujuy.

Se dio a conocer el cronograma de pagos de noviembre 2025, que se desarrollará entre el lunes 1 y el jueves 4 de diciembre de 2025. Según lo dispuesto, los policías recibirán sus haberes el lunes 1 de diciembre, jornada en la que también cobrarán los veteranos y ex combatientes de Malvinas, el Servicio Penitenciario y los organismos autárquicos.

Cronograma de pagos en Jujuy en diciembre

Cronograma de pagos de los empleados de la Administración Pública Lunes 1 de diciembre de 2025 Veteranos de Guerra de Malvinas

Policía de la Provincia

Servicio Penitenciario

Organismos Autárquicos Martes 2 de diciembre de 2025 Municipios

Administración Central

Ministerio de Salud

Ministerio de Desarrollo Humano Miércoles 3 de diciembre de 2025 Educación Nivel Inicial y Primario

Educación Nivel Secundario y Superior Jueves 4 de diciembre de 2025 Organismos Descentralizados

Poder Judicial

Poder Legislativo

Auditoría General

Funcionarios Bono de fin de año para empleados estatales de Jujuy En el marco de las reuniones paritarias entre autoridades del área educativa y los gremios, anunciaron el monto de los bonos de fin de año. La medida alcanza a todos los empleados estatales. Durante la reunión se informó que el bono extraordinario tendrá dos categorías.

Los trabajadores estatales que perciben hasta $1.400.000 accederán a $300.000, pagados en dos cuotas, una en diciembre y otra en enero. Para quienes superan ese ingreso, el bono será de $200.000, también dividido en dos pagos, distribuidos entre diciembre y enero. Los gremios habían solicitado un bono de $2 millones. Fechas clave en Jujuy Haberes de noviembre: del 1 al 4 de diciembre.

Segundo SAC 2025: del 15 al 19 de diciembre.

Primera cuota del bono extraordinario: 27 de diciembre de 2025.

Haberes de diciembre: del 2 al 5 de enero de 2026.

Segunda cuota del bono extraordinario: 15 de enero de 2026.

