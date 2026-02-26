jueves 26 de febrero de 2026

26 de febrero de 2026 - 09:52
Servicios.

Cuándo inicia el cronograma de pago a empleados públicos en Salta

El Gobierno de Salta confirmó el cronograma de pagos de febrero para estatales, que se abonará en dos jornadas consecutivas.

Maria Eugenia Burgos
Por  Maria Eugenia Burgos
Cuándo inicia el cronograma de pago a empleados públicos en Salta

Cuándo inicia el cronograma de pago a empleados públicos en Salta

El Gobierno de Salta informó que los haberes correspondientes a febrero para los trabajadores de la administración pública provincial serán acreditados en cada una de las cuentas el sábado 28 de febrero.

El pago de haberes de febrero en la provincia de Salta se realizará con incrementos salariales incluidos tras el acuerdo paritario hasta junio. El acuerdo salarial establece un aumento del 10% hasta junio, aplicado de manera escalonada: 2,9% en febrero, 2% en abril, 2% en mayo y 3,1% en junio, acumulando el porcentaje previsto para el primer semestre del año.

Casa de Gobierno de Salta
El Gobierno de Salta confirmó el cronograma de pagos de febrero para estatales, que se abonará en dos jornadas consecutivas.

Pago de incentivo docente y adicionales en Salta

Además, se confirmó el pago del incentivo docente con retroactividad a enero y mejoras en distintos adicionales salariales, entre ellos asistencia crítica, dedicación y alta por baja.

El depósito alcanzará a trabajadores de salud, educación, seguridad y organismos de la administración pública provincial, garantizando que los empleados puedan disponer de sus haberes durante el fin de semana según la modalidad habitual.

Desde el Ejecutivo destacaron que el acuerdo busca brindar previsibilidad en un contexto económico complejo y que se mantendrán instancias de revisión durante el año para evaluar la evolución de la inflación y el impacto en los ingresos de los trabajadores estatales.

