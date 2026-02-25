Búsqueda del jujeño Juan Vera: "Se dificulta por el fuerte caudal del Río Grande"

Durante la mañana del martes se realizaron recorridos por los márgenes del río y hasta el momento no se obtuvieron resultados positivos. Ante esta situación, las autoridades confirmaron que el operativo se mantiene activo y que se refuerza diariamente con nuevos equipos.
El director de Defensa Civil, Ariel Mamani, explicó a TodoJujuy que el trabajo en el terreno se vuelve complejo debido al aumento del caudal del río: “Sigue la búsqueda. De acuerdo a los indicios y la información que tenemos, es una búsqueda bastante difícil. El problema es que hay mucho caudal. Incluso pusimos un can que teníamos de búsqueda”.
Operativo y logística de la búsqueda
“Se arma todos los días un grupo de trabajo. Nos juntamos en la Sección 32 de Malvinas y desde ahí se distribuyen los lugares. Se hace un croquis y se delimitan los sectores”.
Actualmente, las tareas se concentran desde el puente Zapla hacia zonas más bajas del cauce. En el operativo participan Bomberos, efectivos policiales y voluntarios de la ciudad de Palpalá.
“Hay lugares donde el caudal es muy fuerte y por ahora es difícil buscar. Se está trabajando desde el puente Zapla hacia abajo con personal de Bomberos y voluntarios de Palpalá”, señaló Mamani.
Recomendaciones a la población
Desde los organismos de emergencia recordaron a la comunidad evitar acercarse a ríos y espejos de agua durante jornadas de lluvia o crecida, y consultar el pronóstico del tiempo antes de realizar actividades al aire libre, con el objetivo de prevenir accidentes.