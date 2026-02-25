miércoles 25 de febrero de 2026

25 de febrero de 2026 - 18:31
Rastrillajes.

Búsqueda del jujeño Juan Vera: "Se dificulta por el fuerte caudal del Río Grande"

El operativo se ve dificultado por el fuerte caudal de agua, según indicó el Director de Defensa Civil en diálogo con TodoJujuy.

Victoria Marín
Por  Victoria Marín
Operativo en el Río Grande por la búsqueda de Juan Vera.

Operativo en el Río Grande por la búsqueda de Juan Vera.

Durante la mañana del martes se realizaron recorridos por los márgenes del río y hasta el momento no se obtuvieron resultados positivos. Ante esta situación, las autoridades confirmaron que el operativo se mantiene activo y que se refuerza diariamente con nuevos equipos.

El director de Defensa Civil, Ariel Mamani, explicó a TodoJujuy que el trabajo en el terreno se vuelve complejo debido al aumento del caudal del río: “Sigue la búsqueda. De acuerdo a los indicios y la información que tenemos, es una búsqueda bastante difícil. El problema es que hay mucho caudal. Incluso pusimos un can que teníamos de búsqueda”.

Bomberos y Policías en la búsqueda

Operativo y logística de la búsqueda

“Se arma todos los días un grupo de trabajo. Nos juntamos en la Sección 32 de Malvinas y desde ahí se distribuyen los lugares. Se hace un croquis y se delimitan los sectores”.

Actualmente, las tareas se concentran desde el puente Zapla hacia zonas más bajas del cauce. En el operativo participan Bomberos, efectivos policiales y voluntarios de la ciudad de Palpalá.

Operativo Rio Grande

“Hay lugares donde el caudal es muy fuerte y por ahora es difícil buscar. Se está trabajando desde el puente Zapla hacia abajo con personal de Bomberos y voluntarios de Palpalá”, señaló Mamani.

Recomendaciones a la población

Desde los organismos de emergencia recordaron a la comunidad evitar acercarse a ríos y espejos de agua durante jornadas de lluvia o crecida, y consultar el pronóstico del tiempo antes de realizar actividades al aire libre, con el objetivo de prevenir accidentes.

Encontraron a su hermano muerto

Tras varios días de rastrillajes, el viernes 20 de febrero fue encontrado el cuerpo de un hombre en el Río Grande, a la altura del loteo Bárcenas. La víctima, formaba parte del grupo de dos personas que habían sido denunciadas como desaparecidas desde el lunes 16 de febrero.

