Cronograma de pagos de Jujuy: cuándo cobran los estatales en marzo 2026

El Gobierno de Jujuy informó el cronograma de pagos de los haberes correspondientes al mes de febrero 2026 para los agentes de la Administración Pública. Los sueldos correspondientes al mes en curso se comenzó a abonar a partir de este lunes 2 de marzo.
¿Cómo extraer dinero?
Los cajeros automáticos (ATM) son la opción más común para sacar efectivo. Están distribuidos en:
Para usar un cajero necesitás:
- Tarjeta de débito o crédito habilitada para extracción de efectivo.
- En muchos casos, el banco emisor cobra una comisión por uso de cajeros de otra entidad.
Si no podés o no querés usar un cajero, otra forma es:
- Acercarte a la sucursal de tu banco.
- Presentar documento de identidad y, si corresponde, la tarjeta.
- Solicitar la extracción en efectivo en ventanilla.
Pago con tarjeta y “cash-back”
Algunas cadenas comerciales o supermercados ofrecen cash-back al pagar con tarjeta de débito:
- Comprás un producto y pedís un monto adicional en efectivo.
- No todos los comercios lo ofrecen y el monto disponible puede ser limitado.
Billeteras virtuales y cajeros compatibles
La expansión de billeteras digitales (como Mercado Pago, Ualá, etc.) permite:
- Transferir dinero de la billetera a una cuenta bancaria propia.
- Luego extraerlo desde un cajero automático si la billetera está asociada a una tarjeta o banco.
- En algunos casos, ciertos puntos de atención o redes permiten extraer efectivo directamente desde la billetera, con código QR o generación de ticket.
