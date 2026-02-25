miércoles 25 de febrero de 2026

25 de febrero de 2026 - 10:44
Clases.

UPD: labrarán actas a padres de chicos que consuman alcohol en la calle o generen disturbios

Ante la llegada del UPD, el Juzgado Contravencional informó que van a labrar actas a los padres de chicos que consuman en la calle o generen disturbios.

María Florencia Etchart
Por  María Florencia Etchart
En el marco del UPD (Último Primer Día), desde el Juzgado Contravencional informaron que se labrarán actas a los padres de aquellos menores que consuman alcohol en la vía pública o generen molestias a terceros.

La medida apunta a reforzar los controles durante los festejos estudiantiles y a prevenir situaciones que puedan alterar el orden público.

UPD
UPD.

UPD.

Qué es contravención y qué no

Desde el organismo aclararon que “no es una contravención estar alcoholizado”. Sin embargo, sí constituye una falta el consumo de alcohol en la vía pública o cualquier conducta que genere disturbios o molestias contra terceros.

En ese sentido, remarcaron que cada situación será evaluada de manera particular. “Hay que ver el caso en particular”, señalaron, al explicar que la intervención dependerá del contexto y de la conducta registrada.

Actas a los padres, no a los menores

Uno de los puntos centrales es que no se pueden labrar actas contravencionales a menores de edad. Por ese motivo, en caso de detectarse infracciones, la responsabilidad recaerá sobre los padres o tutores.

“Si corresponde, se labrarán actas a los padres por las conductas de los menores, dependiendo el caso”, indicaron desde el Juzgado Contravencional.

Controles durante el UPD

El UPD suele convocar a cientos de estudiantes que celebran el inicio de su último año de secundaria. Ante este escenario, las autoridades anticiparon que habrá controles para evitar excesos y garantizar la convivencia ciudadana.

El objetivo, señalaron, no es sancionar por sancionar, sino prevenir situaciones que puedan poner en riesgo a los propios jóvenes o afectar a terceros durante los festejos.

