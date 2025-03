Una adolescente terminó en coma alcohólico tras el UPD en Jujuy

El Último Primer Día (UPD), la tradicional celebración de los estudiantes del último año del secundario, dejó un saldo preocupante en Jujuy. Una adolescente de 17 años terminó en terapia intensiva por un coma alcohólico tras los festejos, según informó el titular del Same, Pablo Jure.

El Sistema de Asistencia Médica de Emergencia (Same) desplegó un operativo especial por el UPD y el Carnaval , atendiendo numerosos casos de intoxicación alcohólica. “Atendimos tres situaciones complejas en el UPD, entre ellas una femenina de 17 años que terminó internada en terapia intensiva con coma alcohólico en el Hospital San Roque”, detalló Jure.

El titular del Same indicó que no es la primera vez que ocurren este tipo de situaciones en la provincia y llamó a la reflexión a las familias y a la comunidad educativa. “Hay mucha irresponsabilidad. Los adolescentes consumen alcohol sin medida y, cuando deben recibir asistencia médica, muchas veces no hay un tutor presente para hacerse cargo”, remarcó.

El Same atendió más de 100 casos en 24 horas

Además del grave caso de la adolescente internada, el Same brindó 115 asistencias en el marco del Martes de Chaya y el UPD. “De ese total, 19 fueron por personas alcoholizadas que protagonizaron siniestros viales en la vía pública y agresiones que provocaron heridas de distinta consideración. También hubo atenciones por caídas producto del alcoholismo”, explicó Jure.

El funcionario reiteró la necesidad de generar conciencia sobre los peligros del consumo irresponsable de alcohol, especialmente en los jóvenes. “Es un problema que se repite año tras año y que requiere un abordaje integral para evitar más situaciones de este tipo”, concluyó.