Orgullo.. SAME cumple 20 años: más de un millón cien mil asistencias

SAME 107 cumple 20 años en Jujuy.

El Servicio de Atención Médica ( SAME 107) de Jujuy cumple 20 años de vida en la provincia y es importante resaltar la grandísima tarea que llevan adelante y cómo fue creciendo a lo largo de los años logrando más de un millón cien mil asistencias de emergencias .

" En el año 2022 empezamos un grupo chiquito de 11 personas entre bomberos, médicos de guardia de distintos hospitales, comandados por el doctor Meninchetti, y otros colegas que empezamos a aportar todo lo que fue el proyecto en su momento era Ministerio de Bienestar Social, no Ministerio de Salud estaba a cargo el contador Tentor y el Secretario de salud era Carlos Cisneros. Ellos nos apuntalaron muchísimo, es un lindo proyecto desarróllenlo, nosotros vamos a hablar con el señor gobernador para tratar de ponerlo porque realmente el justificativo y la necesidad era concreta”, comentó el director sobre el origen de este servicio.

En esos años cuenta Jure que el índice de siniestralidad y de mortalidad en la calle era muy alto y que la única ambulancia de respuesta que había era la de la antigua guardia Hospital San Roque y que contaba sólo con un chofer.

“Con la ayuda de la gente o el que estaba ahí cargaban a la persona y cómo sea llegaba a la guardia”, detallaba al respecto.

En principio los bomberos de la provincia eran quienes suplían esa tarea al recibir los pacientes de trauma, pero veían la necesidad de implementar el sistema de emergencias y de hacer reanimación cardiovascular en el pre hospitalario. Así se fue armando el equipo que finalmente se llamó SAME.

Su creación

“El 28 de mayo del 2003 se lanza el proyecto, y tuve el honor de salir a hacer el primer servicio, no teníamos lugar donde y los bomberos y el jefe de policía de ese momento nos dicen vengan compartan con nosotros y en ese momento fuimos un ejemplo, porque trabajábamos conjuntamente brindando asistencia y seguridad inmediata”, relata el director de la primera salida como equipo.

Crecimiento y distribución en Jujuy

Dentro de la historia, Jure cuenta que comenzaron con 6 ambulancias en San Salvador de Jujuy, 3 de alta complejidad y hoy son 56. “Contamos con 12 bases operativas y 15 unidades de soporte de emergencias distribuidas estratégicamente en toda la provincia”, detalla sobre la actualidad.

“El SAME ha generado una necesidad y una territorialidad muy importante que en estos 20 años nos ha permitido llevar más de un millón cien mil asistencias de emergencias, de vidas salvadas y otras lamentablemente no pero tuvieron la posibilidad de ser asistidas”, cuenta con orgullo de lo que ha generado en estas dos décadas el servicio.

same.jpg

En ese sentido Jure remarcó la tarea del primer director y que esa ideología sigue persistiendo con el pasar de los años. “Nosotros nos vamos a morir haciendo lo que nos apasiona que es la emergencia, eso tiene esta especialidad que es muy apasionante”, dice Jure.

Equipo, no individualidades

El director enumera todas las tareas y a sus protagonistas cuando se produce un S.O.S: “Siempre trabajamos en equipo, no el médico solo, eso no es real. Tengo un gran equipo atrás que trabaja y se organiza para poder brindar una emergencia concreta, desde el radio operador que recibe la llamada y es la bisagra de acceso para la emergencia; la activación del móvil con un médico coordinador que nos permite categorizar el tipo de emergencia y hacia dónde y en qué velocidad y cuantas ambulancias y para qué; mientras tanto se coordina con la red de salud para poder recibir a estos pacientes”.

El conductor es una pieza clave. “Los conductores del SAME no solo saben manejar muy bien, no es manejar rápido, sino equilibrado. Se baja y sabe hacer RCP, manejar un cardo desfibrilador, preparar las vías, sueros, conectar una paleta, colaborar con el médico”.

En cuanto a los enfermeros y las enfermeras, comenta que buscan hacer una especialidad para este personal, dedicados a las emergencias, no sólo en el pre hospitalario sino también en la guardia.

Momentos que quedan guardados

En el día a día del servicio ocurren un sinfín de situaciones y particularmente algunas quedan en la mente y en el corazón. Jure recuerda el día que salvaron la vida de un bebé prematuro, nacido en el baño de una casa. “Estabilizamos al bebé, lo llevamos a la neonatología del hospital y allí la doctora nos da una larga lista de problemas que podía tener por lo ocurrido”, relata y cuenta que a las semanas de volver a ver al bebé y de distintas cirugías se queda tranquilo y con esa última imagen.

Meses después aparece la mamá con el niño y lo buscan al doctor. “Atiendo a la señora y me dice usted es el que me salvó la vida, me recordó tal día tal noche y todo, y le puso de nombre Pablito, en honor mío”.