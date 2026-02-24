miércoles 25 de febrero de 2026

24 de febrero de 2026 - 20:32
Prevención.

Dónde fue el epicentro del sismo en Jujuy y por qué se sintió tan fuerte

El movimiento tuvo epicentro a 14 kilómetros de la capital jujeña y fue superficial. Un especialista explicó por qué se percibió en varias localidades

Redacción de TodoJujuy
Redacción de TodoJujuy
Dónde fue el epicentro del sismo en Jujuy y por qué se sintió tan fuerte

Dónde fue el epicentro del sismo en Jujuy y por qué se sintió tan fuerte

Un sismo de magnitud 3.9 se registró hoy martes cerca del mediodía en Jujuy y tuvo su epicentro a 14 kilómetros de San Salvador. La escasa profundidad, de 20 kilómetros, hizo que el movimiento se sintiera con claridad en varias localidades, según explicó el ingeniero civil Alfredo Perullini.

Epicentro cercano y poca profundidad

El ingeniero civil Alfredo Perullini, coordinador de Prevención Sísmica de la Dirección General de Emergencias de Jujuy, detalló que el movimiento “se reportó a 14 kilómetros de acá de San Salvador de Jujuy, de 3.9 de magnitud en la escala de Richter, que es la magnitud de la energía liberada”.

Si bien aclaró que no se trató de un evento de gran magnitud, remarcó un dato clave: “Se produjo a 20 kilómetros de profundidad. Es decir, estuvo bastante superficial y es por eso que lo hemos llegado a sentir tanto en Perico, El Carmen y nosotros”.

El especialista explicó que la percepción del sismo depende en gran medida de la profundidad. “Cuando más profundo es, menos se siente. Con lo más cercano a la superficie terrestre, mayor es la intensidad y mayor se lo siente”, afirmó.

Jujuy, en zona de elevada peligrosidad sísmica

Perullini recordó que la provincia se encuentra en un área con riesgo sísmico significativo. “Nos encontramos en una zona de elevada peligrosidad sísmica, un poquito menos que San Juan y Mendoza”, señaló.

En ese sentido, advirtió que parte de Salta y parte de Jujuy están asentadas en una zona con “una elevada probabilidad de que ocurra un sismo de características catastróficas”. Y precisó: “Estamos hablando de 6.5, 7 u 8 en la escala de Richter, que son magnitudes muy grandes y destructivas”.

Sobre la posibilidad de que ocurra un evento mayor, explicó: “Las probabilidades de ocurrencia, uno no puede saber exactamente cuándo. Puede ser mañana o de acá a 50 años. Pero hay una probabilidad de que va a ocurrir”.

Sismo en Jujuy
Sismo en Jujuy.

Sismo en Jujuy.

Temblores diarios y registros profundos

El coordinador indicó que en la provincia la actividad sísmica es constante. “En Jujuy tenemos entre 5 a 10 temblores por día, pero se registran en la zona 2, que es la parte de la Puna”, detalló.

También mencionó antecedentes de mayor magnitud que no se perciben en superficie. “Se registró un sismo de 6.5 en la escala de Richter, que es una magnitud considerable. El tema es que esos sismos generalmente son muy profundos, arriba de los 120 o 180 kilómetros”.

Esa profundidad amortigua el impacto. “Si bien la energía liberada es muy potente, para llegar a la superficie amortigua la llegada y la intensidad que se siente es menor, casi no se lo siente”, explicó.

Recomendaciones ante un movimiento sísmico

Frente a la consulta sobre cómo actuar, Perullini fue claro: “Cuando empiece a ocurrir un movimiento sísmico, siempre estar fuera del alcance de algún objeto pesado que le pueda caer”.

Además, pidió mantener la calma. “No entrar en desesperación y ubicarse lejos de construcciones que pueden llegar a caer, como también transformadores aéreos”, indicó.

Si el temblor sorprende en la vía pública o en un vehículo, recomendó detenerse en un lugar seguro. “Si uno viene en auto y siente el movimiento, hay que tratar de parar y estacionarse lejos de edificios en altura viejos o puentes. Si le agarra en medio de un puente, hay que bajarse y salir porque puede colapsar”, advirtió.

