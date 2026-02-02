Volcó en medio de la Puna y se salvó de milagro

Un siniestro vial se registró el domingo en la localidad de Puesto del Marqués , donde un automóvil volcó al costado de la ruta. El hecho se conoció tras un llamado telefónico que alertó a las fuerzas de seguridad sobre la situación.

Al llegar al lugar, el personal policial observó un vehículo de color blanco, marca Toyota Corolla, con signos evidentes de vuelco fuera de la calzada. En la escena también se encontraba personal del SAME, que asistió de manera preventiva.

El episodio ocurrió durante la jornada dominical y motivó la intervención de efectivos de la Unidad Regional 5, Seccional 16 de Abra Pampa , quienes iniciaron las actuaciones correspondientes en el lugar del hecho.

En el sitio del siniestro, los efectivos entrevistaron al conductor del automóvil, quien era el único ocupante del rodado. El hombre manifestó encontrarse en buen estado de salud y no presentar lesiones visibles tras el vuelco.

Según la información oficial, el conductor se identificó como personal de Gendarmería Nacional, de 27 años de edad, con domicilio legal en la ciudad de La Quiaca. El SAME no registró necesidad de traslado a un centro de salud.

Como parte del procedimiento habitual, se realizó el test de alcoholemia, cuyo resultado fue negativo. El control permitió descartar la presencia de alcohol al momento del siniestro vial.

Decisión de la Fiscalía y situación del vehículo

Tras las actuaciones iniciales, el personal policial dio intervención a la Fiscalía correspondiente para informar sobre lo ocurrido y recibir directivas. Desde el Ministerio Público se evaluaron los datos relevados en el lugar.

Luego de la consulta, la Fiscalía ordenó la entrega del rodado al conductor, al no registrarse lesiones ni terceros involucrados en el hecho. El procedimiento se realizó conforme a las disposiciones vigentes.

El siniestro no generó interrupciones prolongadas en el tránsito de la zona y el personal policial continuó con tareas preventivas en el sector tras finalizar la intervención.