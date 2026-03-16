No es la Rocinha de la Favela: el video viral desde Mina el Aguilar que emociona en redes

Un video grabado en Mina El Aguilar , en el norte de Jujuy , se volvió viral en las redes sociales y generó una ola de comentarios de curiosidad entre los usuarios. Muchos se preguntan dónde queda el lugar, cómo es la localidad y qué hay allí , después de ver las impactantes imágenes grabadas con dron.

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La publicación fue subida a TikTok por el usuario @minerito.que.se.r , mientras que las imágenes fueron registradas por @pinerotopografia . El clip tiene una estética que varios usuarios compararon con las conocidas tomas de Rocinha , en la favela de Río de Janeiro, por la vista aérea del poblado entre las montañas.

El video comienza con una maestra de la EET N°1 de El Aguilar como figura principal. A medida que el dron se aleja lentamente, la escena se amplía y empezó a aparecer un grupo de estudiantes de la institución , formando una imagen colectiva.

La toma termina revelando una gran bandera argentina desplegada , lo que genera un momento emotivo que rápidamente captó la atención de miles de usuarios.

video viral

El mensaje futbolero que acompaña al video

Además de las imágenes, la publicación incluye un mensaje que conecta con la pasión futbolera argentina. En el texto se menciona que “están preparados para la cuarta estrella” de la Selección Argentina, en referencia al próximo Mundial.

La frase aparece a 90 días del inicio del torneo, y fue celebrada por muchos usuarios en los comentarios, que destacaron el entusiasmo y el orgullo nacional reflejado en la escena.

Dónde queda Mina El Aguilar

El viral también despertó preguntas sobre la ubicación del lugar. Mina El Aguilar es una localidad ubicada en el departamento Humahuaca, en el norte de Jujuy, a más de 3.900 metros sobre el nivel del mar.

El pueblo nació alrededor de la actividad minera y durante décadas fue uno de los centros de extracción de plomo, zinc y plata más importantes del país. Está situado en plena Puna jujeña, rodeado de montañas y paisajes de altura.

Las imágenes del dron permitieron mostrar una vista poco habitual de la localidad, lo que también contribuyó a que el video llamara la atención de usuarios de distintas partes del país.