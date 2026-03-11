miércoles 11 de marzo de 2026

11 de marzo de 2026 - 07:07
Brasil.

Un trabajador saltó desde un piso 18 para probar una red de seguridad y es viral en redes

El video, captado por un vecino, se volvió viral y generó preocupación global sobre los riesgos que enfrentan los operarios en construcciones de gran altura.

Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
Un trabajador salta desde el piso 18 y desata debate mundial sobre seguridad laboral.

Un trabajador salta desde el piso 18 y desata debate mundial sobre seguridad laboral.

Un trabajador se lanzó desde el piso 18 de un edificio en Brasil con el fin de probar la resistencia de la red de seguridad instalada. Las escenas, registradas por un vecino, generaron un debate sobre los peligros que enfrentan los trabajadores de la construcción y críticas acerca de si los protocolos de seguridad son efectivos o simplemente existen de manera formal.

El episodio volvió a poner sobre la mesa el debate acerca de la eficacia de las medidas de seguridad en tareas realizadas a gran altura y el grado de compromiso que deben asumir las compañías frente a este tipo de acciones riesgosas.

Un trabajador realiza la instalación de una ventana en un edificio alto, utilizando una red de seguridad como medida de protección.

La maniobra y su repercusión en plataformas digitales

De acuerdo con información de TV Azteca Laguna, las imágenes muestran a un supuesto trabajador de una firma de seguridad industrial en Brasil que, sin portar arnés de protección visible, se asoma sobre la baranda de un balcón y pisa una red de seguridad ubicada a varios metros del suelo.

La red de seguridad se deforma bajo su peso, aunque logra soportarlo sin romperse. El empleado camina unos metros sobre ella para demostrar la resistencia de la malla frente a un eventual accidente por caída.

El video, registrado con un celular desde un departamento vecino, no muestra señales de manipulación ni efectos digitales, según informó Heraldo de México.

La ausencia de arnés durante la maniobra genera críticas sobre el cumplimiento efectivo de los protocolos internacionales de seguridad laboral.

La apariencia auténtica del video, sumada a la gran altura en la que se realizó la maniobra, generó opiniones encontradas en las redes sociales. Mientras algunos internautas calificaron la acción como excesivamente peligrosa, otros destacaron su valor para poner a prueba la fiabilidad de los sistemas de seguridad.

El clip fue difundido inicialmente por la cuenta de Instagram @sachkadwahai, y rápidamente se compartió en otras plataformas como X (anteriormente Twitter) y TikTok. En menos de dos días, las reproducciones superaron los 2 millones, según informaron medios internacionales como News18.

Normativa y funcionamiento de las redes de protección

Expertos en el sector de la construcción, citados por News18, señalaron que en Brasil es habitual instalar redes de seguridad en obras de gran altura. Estos dispositivos flexibles tienen como objetivo amortiguar posibles golpes y prevenir accidentes graves por caídas. La forma en que la malla se estira sin llegar a romperse cumple con los estándares técnicos establecidos por la normativa brasileña.

Un trabajador salta desde el piso 18 y desata debate mundial sobre seguridad laboral.

Especialistas consultados por TV Azteca Laguna indicaron que, aunque poco comunes debido a su carácter impactante, este tipo de demostraciones puede integrarse dentro de los procedimientos de certificación y prueba de equipos de seguridad en construcciones de gran envergadura. Según explicaron, estas prácticas buscan verificar tanto la solidez del material como la correcta instalación de la red.

Por su parte, técnicos en prevención de riesgos laborales alertan que trabajar sin arnés ni línea de vida implica un peligro significativo, aunque la red sea resistente. Las normas internacionales estipulan la utilización de múltiples sistemas de protección para minimizar los accidentes durante labores en altura.

Debate sobre prevención y repercusión internacional

El incidente volvió a poner sobre la mesa la discusión acerca de la importancia de la prevención en la construcción. De acuerdo con datos de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), los accidentes por caídas desde lugares elevados continúan siendo una de las principales causas de mortalidad laboral en este rubro.

Embed
Ver esta publicación en Instagram

Una publicación compartida por Panorama (@panorama_do)

La revisión y comprobación de los sistemas de protección es clave, aunque debe efectuarse siguiendo protocolos profesionales estrictos y bajo control técnico especializado.

La grabación no solo generó repercusión en Brasil, sino que también fue retomada por medios de alcance internacional como News18, The Sun y Daily Mail, así como por plataformas de América Latina, entre ellas TV Azteca Laguna. Los reportajes se centraron en la regulación vigente y en los retos que enfrenta la seguridad laboral en la zona, resaltando que el diseño de la red permite que se deforme de manera controlada, un factor determinante para prevenir daños graves.

Un trabajador salta desde un piso 18 en Brasil para probar una red de seguridad.

Por ahora, ni el empleado ni la compañía implicada han sido identificados públicamente. El suceso continúa despertando discusión acerca de la responsabilidad de los empleadores y supervisores en el cumplimiento de las normas de seguridad, así como sobre la importancia de reforzar las medidas de prevención de riesgos en obras de gran altura.

El hecho pone de relieve la delicada balanza entre asegurar un entorno laboral seguro y comprobar la eficacia de los sistemas de protección, sin comprometer la integridad física de quienes trabajan en altura.

