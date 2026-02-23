Cheesecake viral: ¿es realmente un cheesecake o solo una tendencia de redes?

El llamado “cheesecake viral japonés” circula con fuerza en TikTok e Instagram y genera debate en el ámbito gastronómico. La preparación combina yogur griego con galletitas y requiere varias horas de frío. No lleva queso crema ni cocción. En Jujuy, la tendencia suma reproducciones y también cuestionamientos.

¿De qué se trata? De un postre frío armado en capas dentro del mismo pote o en vasos individuales. ¿Dónde nace? En redes sociales asiáticas y luego se expande a Latinoamérica. ¿Por qué causa discusión? Porque utiliza la palabra cheesecake sin incluir su ingrediente base. ¿Quiénes opinan? Pasteleros y especialistas locales.

El procedimiento resulta simple: se colocan galletitas dentro de un pote de yogur griego, se deja reposar en heladera durante toda la noche y se sirve frío. La humedad ablanda la galleta y genera textura cremosa.

Algunas versiones suman miel o mermelada de frutas rojas. Otras confían en el dulzor de la galletita. La practicidad impulsa su popularidad: no requiere horno, no demanda técnica compleja y utiliza pocos ingredientes.

En Jujuy, usuarios replican la receta y comparten resultados en redes. El nombre “cheesecake japonés” aparece como etiqueta viral, aunque no todos coinciden con esa definición.

La palabra de Julieta Méndez en Canal 4

La pastelera jujeña Julieta Méndez abordó el tema en diálogo con Canal 4 y aclaró conceptos técnicos. “Puede ser rico, pero no es un cheesecake”, señaló durante la entrevista.

Méndez explicó que el cheesecake tradicional tiene como base el queso crema. “El ingrediente principal es el queso. El yogur no cumple la misma función estructural ni aporta la misma grasa”, detalló.

También remarcó que el auténtico cheesecake japonés sí existe y se caracteriza por su textura aireada. “Lleva queso crema, claras batidas a punto nieve y cocción controlada. Es esponjoso y tiembla al moverlo”, indicó.

Qué define a un cheesecake auténtico

El cheesecake clásico incluye queso crema, azúcar y, en muchas versiones, huevos. Puede ser horneado o sin cocción, pero mantiene el queso como protagonista.

En el estilo New York, la preparación se cocina a temperatura baja. En el vasco, la superficie queda más tostada. En el japonés, la textura resulta liviana por la incorporación de aire.

La versión viral reemplaza el queso crema por yogur griego. Esa modificación cambia sabor, consistencia y composición.

Tendencias digitales y nombres atractivos

Las recetas virales priorizan rapidez y bajo costo. El formato breve en video favorece propuestas simples y visuales. El término cheesecake funciona como palabra clave que capta atención y mejora alcance en buscadores.

Según explicó Méndez en Canal 4, la confusión surge por la apariencia. “Tiene base de galletitas y capa blanca cremosa, entonces muchos lo asocian con cheesecake. Pero técnicamente no lo es”, sostuvo.

El debate no gira en torno al sabor sino a la denominación. El postre con yogur se presenta como alternativa práctica, aunque no responde a la receta tradicional.

Diferencias entre el viral y el original

Ingrediente principal: queso crema vs. yogur griego.

Técnica: cocción o mezcla estructurada vs. reposo en frío.

Textura: cremosa firme vs. suave húmeda.

Origen: tradición pastelera vs. tendencia digital.

La discusión se instala en redes y también en medios locales. El fenómeno refleja cómo las plataformas influyen en la gastronomía cotidiana.