Pollo al horno con glaseado de mandarina: la receta ideal para renovar el menú

Pollo al horno glaseado con mandarina.

Las preparaciones que incluyen frutas de estación son un clásico infaltable en la cocina. Durante el invierno, uno de los cítricos más apreciados por su dulzura y jugosidad son las mandarinas, por lo que se convierten en protagonistas ideales para crear platos sabrosos que sorprendan a los comensales, como ocurre con el pollo al horno glaseado.

Tanto si se busca compartir en familia como si se quiere llevar en un tupper al trabajo, resulta una opción excelente gracias a su cocción sencilla y a que requiere ingredientes fáciles de conseguir.

Pollo al horno glaseado con mandarina. La mandarina se distingue entre los cítricos por su dulzura, jugosidad y la facilidad con la que se puede pelar sin necesidad de usar cuchillo. Estas cualidades la hacen una alternativa práctica y atractiva para los más chicos. La temporada actual es ideal para incorporarla a la dieta diaria, ya sea en recetas dulces o saladas, o simplemente como un snack fresco.

El pollo al horno glaseado con mandarina muestra cómo este cítrico puede renovar un plato clásico. Su fragancia refrescante, la piel caramelizada y la carne tierna brindan una experiencia gastronómica distinta y sorprendente.

La fusión entre la técnica tradicional de horneado y el dulzor ligeramente ácido de la mandarina, típica del invierno, transforma este plato en una opción ideal para reuniones familiares. Su sabor combina perfectamente con vinos blancos o con una sidra refrescante. El pollo asado puede combinarse con salsas de lo más diversas. Receta: pollo al horno glaseado con mandarina Este plato consiste en hornear un pollo entero o en presas, mientras se cubre con un glaseado elaborado con jugo de mandarina, miel y especias. El resultado es una piel dorada y crujiente, con un marcado aroma cítrico y una carne interna jugosa y tierna. Tiempo de preparación El tiempo estimado para elaborar esta receta es de aproximadamente una hora y media, distribuido de la siguiente manera: Preparación: 20 minutos

Cocción: 1 hora y 10 minutos Esta es la parte del pollo más sana según los dietistas. Ingredientes 1 pollo de 1.5 kg (entero o en cuartos)

4 mandarinas (zumo y ralladura)

2 cucharadas de miel

3 dientes de ajo

1 cebolla grande

1 vaso de vino blanco (150 ml)

2 cucharadas de aceite de oliva virgen extra

Sal y pimienta negra al gusto

1 ramita de romero fresco (opcional) Las recetas con frutas de temporada son siempre un básico de la gastronomía. Cómo hacer pollo al horno glaseado con mandarina, paso a paso Precalienta el horno a 190°C , utilizando calor superior e inferior.

, utilizando calor superior e inferior. Limpia el pollo y sécalo completamente. Sazona con sal y pimienta tanto por dentro como por fuera de manera generosa.

tanto por dentro como por fuera de manera generosa. Ralla la piel de dos mandarinas y exprime el jugo de cuatro .

y exprime el jugo de . En un bol, mezcla el jugo de mandarina, la ralladura, la miel y el aceite de oliva . Reserva esta preparación.

. Reserva esta preparación. Pela y corta la cebolla en juliana y los dientes de ajo en láminas finas. Receta de pollo al horno glaseado con mandarina. Distribuye la cebolla y el ajo en el fondo de una fuente para horno y coloca el pollo encima.

y coloca el pollo encima. Añade el vino blanco a la fuente y pincela el pollo con parte del glaseado .

a la fuente y . Hornea durante 1 hora y 10 minutos , rociando cada 20 minutos con el líquido de la base y un poco más de glaseado.

, rociando cada 20 minutos con el líquido de la base y un poco más de glaseado. En los últimos 10 minutos, aumenta la temperatura a 220°C para lograr que la piel quede dorada y crujiente.

