miércoles 11 de febrero de 2026

11 de febrero de 2026 - 17:57
Cocina.

Snacks de pastel de zanahoria: una receta saludable para cualquier momento

Una opción casera que mezcla el dulzor natural, las especias y la textura del pastel para brindar energía con ingredientes simples y fáciles de almacenar.

Las bolitas de zanahoria y dátiles ofrecen una opción de bocado funcional, saludable y fácil de preparar en casa.

El auge de los snacks funcionales continúa en aumento, y estas pequeñas bolitas inspiradas en el tradicional pastel de zanahoria se suman a la tendencia ofreciendo una alternativa saludable y sencilla de preparar. Esta receta no necesita horno ni conocimientos avanzados de repostería; basta con un procesador y unos minutos para tenerlas listas.

La combinación ofrece un equilibrio entre fibra, grasas saludables y carbohidratos de digestión rápida, convirtiéndolas en una opción práctica para un snack de media mañana, antes de la actividad física o simplemente como colación.

Snacks energéticos de pastel de zanahoria.

Más allá de su funcionalidad, sobresalen por su sabor aromático y especiado y por su interior suave y delicado, complementado con un toque ligeramente crujiente en el exterior que hace que se disfruten sin exagerar.

Ingredientes y preparación paso a paso

La receta está disponible en el sitio web de Larousse Cocina y se caracteriza por ser sencilla y veloz de preparar, ya que su elaboración completa toma apenas 45 minutos. Al terminar, obtendrás un total de 12 porciones listas para disfrutar.

Ingredientes

  • 1 taza de zanahoria rallada
  • 1 taza de dátiles sin hueso
  • 1/2 taza de nuez pecana troceada
  • 1/2 taza de avena
  • 1/2 taza de coco rallado sin azúcar
  • Canela, jengibre, nuez moscada y una pizca de sal
  • 1 cucharadita de vainilla
  • 2 cucharadas de crema de almendra
Preparación

  • Introduce la zanahoria rallada en un procesador de alimentos y combínala con los dátiles, hasta lograr una mezcla húmeda y compacta.
  • Incorpora la nuez picada, la avena en hojuelas y el coco rallado, y procesa nuevamente hasta que todos los ingredientes queden bien integrados.
  • Añade la canela, el jengibre en polvo, la nuez moscada y una pequeña pizca de sal, mezclando suavemente para que las especias se distribuyan de manera homogénea.
  • Agrega la vainilla y la crema de almendra al preparado, y vuelve a procesar hasta lograr una masa densa y fácil de manipular.
  • Con la mezcla lista, moldea pequeñas bolitas del tamaño de una nuez y rebózalas en coco rallado para aportar textura y un toque extra de sabor.
  • Llévalas al refrigerador por al menos 15 minutos y guárdalas hasta 10 días.
  • El resultado será una masa aromática y maleable, ideal para dividir en porciones individuales y disfrutar de manera práctica.
La tendencia de los bocados funcionales sigue creciendo y estas bolitas inspiradas en el clásico pastel de zanahoria se integran a ese movimiento.

Textura, sabor y valor práctico

Cada componente tiene un propósito específico en la preparación. La zanahoria proporciona humedad, mientras que los dátiles funcionan como un pegamento natural que une los ingredientes.

Las especias reproducen el aroma y sabor característicos del pastel tradicional, pero en una versión más ligera y versátil, ideal para distintos momentos del día.

Al prescindir del horneado, se mantienen intactos los sabores auténticos y la elaboración resulta mucho más sencilla y rápida.

La receta de bocados funcionales no requiere horno ni técnicas complejas, solo un procesador y unos minutos.

Conservación y consumo

Cuando la masa esté lista, se forman pequeñas esferas y se rebosan en coco rallado, aportando un toque crujiente y aromático.

Un reposo corto en la nevera permite que se endurezcan ligeramente, mejorando la textura al comerlas.

Si se almacenan en un envase hermético, se mantienen en buen estado hasta diez días, ofreciendo una opción casera y equilibrada para saciar los antojos en cualquier momento.

