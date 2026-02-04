Prepará la tarta de queso japonesa que conquista las redes con una receta rápida y fácil.

La tarta de queso japonesa se transformó en una de las opciones más populares en redes sociales durante las últimas semanas. Considerada una receta emblema de la pastelería nipona, es perfecta tanto para meriendas como para celebraciones, y se puede preparar de manera sencilla usando pocos ingredientes.

Se trata de una de las versiones más suaves, aireadas y sabrosas de este clásico postre, que combina idealmente con un café o una taza de té verde.

Tarta de queso japonesa. Este postre, conocido en Japón como fuwa-fuwa, es habitual en cafeterías y restaurantes del país, y se destaca por su textura extremadamente ligera, casi como un algodón. Preparar la tarta japonesa es relativamente sencillo, aunque requiere ciertas técnicas para conseguir el resultado perfecto.

Se cocina al baño María, lo que garantiza una cocción lenta y pareja, y le confiere esa característica suavidad tan apreciada. Para que la tarta no se desinfle después de salir del horno, los especialistas aconsejan abrirlo de manera gradual, evitando así cambios bruscos de temperatura.

A la hora de elaborar este dulce, resulta clave elegir productos frescos y de buena calidad, así como contar con las herramientas correctas. Además, hay alternativas para trasladar la tarta de forma segura, lo que permite disfrutarla sin problemas en encuentros familiares o con amigos. La tarta de queso japonesa es un bizcocho esponjoso. Receta de tarta de queso japonesa La cheesecake japonesa es un bizcocho ligero y aireado, preparado con queso crema y claras batidas a punto de nieve. Su sello característico es el horneado al baño María, fundamental para lograr esa textura delicada y un centro jugoso. Duración de la preparación El proceso completo lleva aproximadamente 1 hora y 45 minutos, repartidos de la siguiente manera: Preparación: 25 minutos

Cocción: 1 hora y 20 minutos Ingredientes 250 g de queso crema (tipo Philadelphia)

50 g de mantequilla sin sal

100 ml de leche entera

60 g de harina de trigo

20 g de maizena

6 huevos L (separar yemas y claras)

120 g de azúcar blanco

1 cucharada de zumo de limón

1 pizca de sal

1 cucharadita de extracto de vainilla (opcional)

Azúcar glas para decorar (opcional) Se recomienda consumirla fría. No congeles, ya que pierde textura. Cómo hacer tarta de queso japonesa, paso a paso Forra el fondo y los laterales de un molde desmontable de 18 a 20 cm con papel de horno .

y los de un de con . Precalienta el horno a 150°C , utilizando calor superior e inferior , sin activar el ventilador .

a , utilizando , sin activar el . En una cacerola a fuego muy bajo , combina el queso crema , la manteca y la leche . Remueve constantemente hasta lograr una mezcla cremosa y homogénea . Retira del fuego y deja que se enfríe un poco .

a , combina el , la y la . Remueve constantemente hasta lograr una . Retira del fuego y deja que se . En otro recipiente , tamiza la harina junto con la maicena .

, tamiza la junto con la . En un bol aparte , bate las yemas con 40 g de azúcar , el jugo de limón , la pizca de sal y la esencia de vainilla . Incorpora la mezcla de queso templada y bate hasta que todo quede bien integrado .

, bate las con , el , la y la . Incorpora la y bate hasta que todo quede bien . Agrega la harina y la maicena tamizadas, mezclando suavemente para evitar grumos. Receta de Tarta de queso japonesa muy fácil y original. Bate las claras a velocidad baja hasta que comiencen a formar espuma . Agrega el azúcar restante poco a poco y aumenta la velocidad hasta conseguir picos suaves y firmes .

a hasta que comiencen a formar . Agrega el poco a poco y aumenta la hasta conseguir . Incorpora un tercio del merengue a la mezcla principal con movimientos envolventes y delicados . Añade el resto en dos tandas , siempre con suavidad para no perder aire .

a la con . Añade el resto en , siempre con para no perder . Vierte la preparación en el molde y da ligeros golpes contra la mesa para eliminar posibles burbujas de aire .

en el y da contra la para eliminar posibles . Coloca el molde dentro de una bandeja grande y agrega agua caliente hasta alcanzar unos 2 cm de altura , creando un baño María .

dentro de una y agrega hasta alcanzar unos , creando un . Hornea 25 minutos a 150°C . Reduce la temperatura a 120°C y continúa la cocción durante 55 a 60 minutos más .

a . Reduce la a y continúa la durante . Deja reposar dentro del horno apagado con la puerta entreabierta durante 10 minutos .

dentro del con la durante . Deja que se enfríe por completo antes de desmoldar y, si deseas, espolvorea con azúcar impalpable.

