Receta de lasaña de merluza y gambas: un plato que conquistará a todos tu mesa

Cómo hacer lasaña de merluza y gambas, paso a paso.
La lasaña se destaca por ser un plato sumamente adaptable y lleno de posibilidades. Aunque lo común es encontrarla preparada con carne picada o con vegetales, hay múltiples versiones menos conocidas. Si querés innovar y ofrecer algo distinto que sorprenda a tus comensales, una excelente receta es la lasaña de merluza y gambas.
Esta combina sabores delicados con un toque gourmet. Esta receta se arma superponiendo capas de pasta con un relleno cremoso que combina merluza desmenuzada y gambas previamente salteadas, rematado con una abundante capa de salsa bechamel y queso rallado.
El secreto del plato está en lograr un relleno húmedo y sabroso, disponer la lasaña por niveles de manera ordenada y gratinarla en el horno hasta que la superficie adquiera un tono dorado y apetitoso.
Tiempo de preparación
Preparación: 30 minutos
Cocción: 40 minutos
Tiempo total: 1 hora 10 minutos
Ingredientes
12 placas de lasaña
400 g de filetes de merluza (sin piel ni espinas)
200 g de gambas peladas
1 cebolla grande
1 puerro
2 dientes de ajo
400 ml de leche
40 g de mantequilla
2 cucharadas de harina
150 ml de nata líquida para cocinar
100 g de queso rallado
Aceite de oliva virgen extra
Sal y pimienta
Nuez moscada (opcional)
Perejil
Cómo hacer lasaña de merluza y gambas, paso a paso
Hervir la merluza en agua con sal durante cinco minutos. Escurrir, eliminar piel y espinas, y desmenuzar en trozos pequeños.
En una sartén, saltear las gambas con un chorrito de aceite y ajo picado hasta que estén doradas. Reservar.
Pochar la cebolla y el puerro cortados finamente en un poco de aceite hasta que queden tiernos y traslúcidos.
Incorporar la merluza desmenuzada y las gambas a las verduras, sazonar con sal y pimienta, y mezclar durante un par de minutos.
Agregar la nata líquida al relleno, cocinar unos tres minutos hasta que tome un ligero espesor y retirar del fuego.
Para la salsa bechamel, derretir la mantequilla en un cazo, añadir la harina y tostar brevemente durante un minuto. Incorporar la leche de a poco, removiendo constantemente hasta lograr una consistencia suave y homogénea. Condimentar con sal, pimienta y una pizca de nuez moscada.
Cocinar las placas de lasaña siguiendo las instrucciones del paquete si no se trata de pasta precocida.
Armar la lasaña en una fuente para horno: alternar capas de pasta con el relleno de merluza y gambas y la salsa bechamel, finalizando con una capa de pasta cubierta con el resto de la bechamel y el queso rallado.
Hornear en un horno precalentado a 200°C durante unos 20 minutos o hasta que la superficie adquiera un color dorado y burbujee.
Dejar reposar alrededor de cinco minutos antes de cortar y servir, para que los sabores se asienten y la lasaña mantenga su forma.
¿Cuánto tiempo se puede conservar?
La lasaña de merluza y gambas se mantiene en buen estado en el refrigerador hasta un máximo de 48 horas, siempre guardada en un recipiente bien cerrado.
Para calentarla nuevamente, se puede cubrir con papel aluminio y llevar al horno a temperatura moderada o usar el microondas. No se aconseja congelarla, ya que la combinación de la merluza y la salsa bechamel puede perder textura y volverse poco agradable.