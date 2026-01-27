martes 27 de enero de 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
27 de enero de 2026 - 17:28
Cocina.

Receta de lasaña de merluza y gambas: un plato que conquistará a todos tu mesa

Una opción sencilla y llena de sabor, ideal para sorprender a tus invitados. Seguí atentamente el paso a paso de esta receta para un resultado único.

Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
Cómo hacer lasaña de merluza y gambas, paso a paso.

Cómo hacer lasaña de merluza y gambas, paso a paso.

La lasaña se destaca por ser un plato sumamente adaptable y lleno de posibilidades. Aunque lo común es encontrarla preparada con carne picada o con vegetales, hay múltiples versiones menos conocidas. Si querés innovar y ofrecer algo distinto que sorprenda a tus comensales, una excelente receta es la lasaña de merluza y gambas.

Lee además
Tres recetas con choclo imperdibles para este verano
Cocina.

Las 3 mejores recetas con choclo para aprovechar su buen precio en verano
picnic de verano en jujuy: recetas rapidas y freezables ideales para acompanar unos mates
Ideas.

Picnic de verano en Jujuy: recetas rápidas y freezables ideales para acompañar unos mates

Esta combina sabores delicados con un toque gourmet. Esta receta se arma superponiendo capas de pasta con un relleno cremoso que combina merluza desmenuzada y gambas previamente salteadas, rematado con una abundante capa de salsa bechamel y queso rallado.

Cómo hacer lasaña de merluza y gambas, paso a paso.

El secreto del plato está en lograr un relleno húmedo y sabroso, disponer la lasaña por niveles de manera ordenada y gratinarla en el horno hasta que la superficie adquiera un tono dorado y apetitoso.

Tiempo de preparación

  • Preparación: 30 minutos
  • Cocción: 40 minutos
  • Tiempo total: 1 hora 10 minutos
Cómo hacer lasaña de merluza y gambas, paso a paso.

Ingredientes

  • 12 placas de lasaña
  • 400 g de filetes de merluza (sin piel ni espinas)
  • 200 g de gambas peladas
  • 1 cebolla grande
  • 1 puerro
  • 2 dientes de ajo
  • 400 ml de leche
  • 40 g de mantequilla
  • 2 cucharadas de harina
  • 150 ml de nata líquida para cocinar
  • 100 g de queso rallado
  • Aceite de oliva virgen extra
  • Sal y pimienta
  • Nuez moscada (opcional)
  • Perejil
Una receta llena de sabor con la que puedes sorprender a tus invitados.

Cómo hacer lasaña de merluza y gambas, paso a paso

  • Hervir la merluza en agua con sal durante cinco minutos. Escurrir, eliminar piel y espinas, y desmenuzar en trozos pequeños.
  • En una sartén, saltear las gambas con un chorrito de aceite y ajo picado hasta que estén doradas. Reservar.
  • Pochar la cebolla y el puerro cortados finamente en un poco de aceite hasta que queden tiernos y traslúcidos.
  • Incorporar la merluza desmenuzada y las gambas a las verduras, sazonar con sal y pimienta, y mezclar durante un par de minutos.
  • Agregar la nata líquida al relleno, cocinar unos tres minutos hasta que tome un ligero espesor y retirar del fuego.
  • Para la salsa bechamel, derretir la mantequilla en un cazo, añadir la harina y tostar brevemente durante un minuto. Incorporar la leche de a poco, removiendo constantemente hasta lograr una consistencia suave y homogénea. Condimentar con sal, pimienta y una pizca de nuez moscada.
Es un plato fácil con el que triunfarás este invierno.
  • Cocinar las placas de lasaña siguiendo las instrucciones del paquete si no se trata de pasta precocida.
  • Armar la lasaña en una fuente para horno: alternar capas de pasta con el relleno de merluza y gambas y la salsa bechamel, finalizando con una capa de pasta cubierta con el resto de la bechamel y el queso rallado.
  • Hornear en un horno precalentado a 200°C durante unos 20 minutos o hasta que la superficie adquiera un color dorado y burbujee.
  • Dejar reposar alrededor de cinco minutos antes de cortar y servir, para que los sabores se asienten y la lasaña mantenga su forma.
Lasaña de merluza y gambas.

¿Cuánto tiempo se puede conservar?

La lasaña de merluza y gambas se mantiene en buen estado en el refrigerador hasta un máximo de 48 horas, siempre guardada en un recipiente bien cerrado.

Para calentarla nuevamente, se puede cubrir con papel aluminio y llevar al horno a temperatura moderada o usar el microondas. No se aconseja congelarla, ya que la combinación de la merluza y la salsa bechamel puede perder textura y volverse poco agradable.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Las 3 mejores recetas con choclo para aprovechar su buen precio en verano

Picnic de verano en Jujuy: recetas rápidas y freezables ideales para acompañar unos mates

Día Internacional de la Torta de Chocolate: por qué se celebra hoy y una receta única para hacer

El paso a paso para unas hamburguesas de lenteja

Receta de flan salado con tomates secos y parmesano: un aperitivo que sorprende en la mesa

Lo que se lee ahora
el grupo la revelacion se prepara para el carnaval de jujuy con mas de 250 bailarines video
Corsos.

El grupo La Revelación se prepara para el Carnaval de Jujuy con más de 250 bailarines

Por  Redacción de TodoJujuy

Las más leídas

El lunes 2 de febrero empieza el cronograma de pagos en Jujuy.
Confirmado.

Cronograma de pagos de Jujuy: cuándo cobran los estatales en febrero 2026

Foto ilustrativa. video
Dolor.

Muerte en Avenida Savio: robaron el DNI de la víctima y su familia no puede retirar el cuerpo de la morgue

ANMAT prohibió el uso y la comercialización de la pomada Mentisan en todo el país video
Anuncio.

ANMAT prohibió el uso y la comercialización de la pomada Mentisan en todo el país

Chalanas video
Comercio.

El negocio es boliviano, la basura es argentina: un problema diario en Aguas Blancas

Los tipos de Cáncer más frecuentes en el NOA video
Salud.

Cáncer en Jujuy: cuáles son los tumores más frecuentes y por qué la prevención marca la diferencia

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel