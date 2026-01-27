Receta de lasaña de merluza y gambas: un plato que conquistará a todos tu mesa

Cómo hacer lasaña de merluza y gambas, paso a paso.

La lasaña se destaca por ser un plato sumamente adaptable y lleno de posibilidades. Aunque lo común es encontrarla preparada con carne picada o con vegetales, hay múltiples versiones menos conocidas. Si querés innovar y ofrecer algo distinto que sorprenda a tus comensales, una excelente receta es la lasaña de merluza y gambas.

Esta combina sabores delicados con un toque gourmet. Esta receta se arma superponiendo capas de pasta con un relleno cremoso que combina merluza desmenuzada y gambas previamente salteadas, rematado con una abundante capa de salsa bechamel y queso rallado.

Cómo hacer lasaña de merluza y gambas, paso a paso. El secreto del plato está en lograr un relleno húmedo y sabroso, disponer la lasaña por niveles de manera ordenada y gratinarla en el horno hasta que la superficie adquiera un tono dorado y apetitoso.

Tiempo de preparación Preparación: 30 minutos

Cocción: 40 minutos

Tiempo total: 1 hora 10 minutos Cómo hacer lasaña de merluza y gambas, paso a paso. Ingredientes 12 placas de lasaña

400 g de filetes de merluza (sin piel ni espinas)

200 g de gambas peladas

1 cebolla grande

1 puerro

2 dientes de ajo

400 ml de leche

40 g de mantequilla

2 cucharadas de harina

150 ml de nata líquida para cocinar

100 g de queso rallado

Aceite de oliva virgen extra

Sal y pimienta

Nuez moscada (opcional)

Perejil Una receta llena de sabor con la que puedes sorprender a tus invitados. Cómo hacer lasaña de merluza y gambas, paso a paso Hervir la merluza en agua con sal durante cinco minutos. Escurrir, eliminar piel y espinas , y desmenuzar en trozos pequeños .

en durante cinco minutos. Escurrir, eliminar , y desmenuzar en . En una sartén , saltear las gambas con un chorrito de aceite y ajo picado hasta que estén doradas . Reservar.

, saltear las con un y hasta que estén . Reservar. Pochar la cebolla y el puerro cortados finamente en un poco de aceite hasta que queden tiernos y traslúcidos .

y el en un poco de hasta que queden . Incorporar la merluza desmenuzada y las gambas a las verduras, sazonar con sal y pimienta , y mezclar durante un par de minutos.

y las a las verduras, sazonar con , y mezclar durante un par de minutos. Agregar la nata líquida al relleno, cocinar unos tres minutos hasta que tome un ligero espesor y retirar del fuego.

al relleno, cocinar unos tres minutos hasta que tome un y retirar del fuego. Para la salsa bechamel, derretir la mantequilla en un cazo, añadir la harina y tostar brevemente durante un minuto. Incorporar la leche de a poco, removiendo constantemente hasta lograr una consistencia suave y homogénea. Condimentar con sal, pimienta y una pizca de nuez moscada. Es un plato fácil con el que triunfarás este invierno. Cocinar las placas de lasaña siguiendo las instrucciones del paquete si no se trata de pasta precocida .

siguiendo las si no se trata de . Armar la lasaña en una fuente para horno : alternar capas de pasta con el relleno de merluza y gambas y la salsa bechamel , finalizando con una capa de pasta cubierta con el resto de la bechamel y el queso rallado .

en una : alternar capas de con el y la , finalizando con una cubierta con el resto de la y el . Hornear en un horno precalentado a 200°C durante unos 20 minutos o hasta que la superficie adquiera un color dorado y burbujee.

durante unos 20 minutos o hasta que la y burbujee. Dejar reposar alrededor de cinco minutos antes de cortar y servir, para que los sabores se asienten y la lasaña mantenga su forma. Lasaña de merluza y gambas. ¿Cuánto tiempo se puede conservar? La lasaña de merluza y gambas se mantiene en buen estado en el refrigerador hasta un máximo de 48 horas, siempre guardada en un recipiente bien cerrado.

Para calentarla nuevamente, se puede cubrir con papel aluminio y llevar al horno a temperatura moderada o usar el microondas. No se aconseja congelarla, ya que la combinación de la merluza y la salsa bechamel puede perder textura y volverse poco agradable.

