domingo 23 de noviembre de 2025

23 de noviembre de 2025 - 16:28
Receta: cómo hacer muffins de chocolate de manera sencilla y simple

Te ayudamos a preparar la mejor receta de muffins de chocolate de la mejor manera de forma simple y sencilla para tu merienda. El paso a paso, en la nota.

Redacción de TodoJujuy
Redacción de TodoJujuy
Muffins de chocolate: cómo hacer la mejor receta. 

Los muffins son productos de panadería individuales, dulces o salados, que se hornean en moldes con forma de taza. En este caso te contamos cómo hacer el de chocolate con una receta simple y sencilla.

image

Muffins de chocolate: cómo hacer la mejor receta

Los muffins son unos panecillos individuales un poco más grandes que los cupcakes y tiene unas textura más densa y húmeda. A menudo, están hechos con harinas más integrales. Tienen una cobertura mínima y no son decorados con ningún tipo de crema o frosting.

image

Los ingredientes que vamos a necesitar para realizar los muffins de chocolate:

  • 300 gr. harina de trigo
  • 80 gr. cacao puro, sin azúcar
  • 1 y ½ cdita. levadura química
  • ¼ cdita. sal
  • 250 gr. azúcar
  • 100 gr. mantequilla
  • 250 ml. leche entera
  • El zumo de ½ limón
  • 2 huevos
  • 150 gr. chocolate 70% cacao

Lo primero que hay que hacer es, por un lado, mezclamos los ingredientes sólidos, la harina, el cacao, la levadura y la sal. Reservamos. En un cuenco mezclamos la leche entera con el zumo de medio limón. Dejamos reposar durante 15 minutos, así conseguiremos un buttermilk casero.

Derretimos la mantequilla en el microondas y la reservamos. En un bol batimos los huevos con el azúcar. Mezclamos bien hasta crear una crema espumosa. Añadimos la mantequilla derretida y el buttermilk. Mezclamos bien.

Luego, incorporamos los ingredientes secos y, con unas varillas mezclamos hasta integrar. Con un cuchillo troceamos el chocolate 70% cacao en daditos pequeños. Apartamos ¼ del chocolate y el resto lo añadimos a la masa de los muffins. Removemos para repartirlos por toda la masa.

Encendemos el horno para precalentarlo a 190º C y mientras rellenamos las cápsulas con la mezcla, dejando siempre 1/3 de la altura libre. La masa subirá por eso es necesario que dejemos un espacio libre, sin rellenar.

image

Después, repartimos el chocolate troceado que tenemos apartado sobre todos los muffins y horneamos durante 20 minutos a 190ºC con calor por arriba y por abajo y sin ventilador.

Retiramos del horno la bandeja de los muffins y los colocamos sobre una rejilla hasta que se enfríen totalmente. Una vez que estén templados, los trocitos de chocolate estarán fundidos en cada bocado.

Los beneficios de comer muffins

Los muffins pueden ser beneficiosos si se preparan con ingredientes saludables, como fibra, proteínas y granos integrales, ya que pueden promover la saciedad, mejorar la salud intestinal, aportar energía rápida y ayudar en el control de peso.

Mejora la salud digestiva: si contienen ingredientes ricos en fibra como la avena o el trigo integral, ayudan a prevenir el estreñimiento y promueven la salud intestinal.

Promueve el desarrollo muscular: los muffins ricos en proteínas son beneficiosos para la recuperación y el desarrollo muscular, especialmente para los deportistas.

Aumenta la saciedad: los muffins con alto contenido de fibra y proteínas ayudan a sentirte lleno por más tiempo, lo que puede ayudar a controlar el apetito y a reducir la ingesta calórica total.

Puede ayudar en la pérdida de peso: al aumentar la sensación de saciedad y ralentizar el vaciado del estómago, los muffins ricos en proteínas y fibra pueden ser una opción que ayude a perder peso si se consumen como parte de una dieta con déficit calórico.

