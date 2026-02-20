Residente se estrena como director con un ambicioso filme sobre Puerto Rico: actuará Bad Bunny

Residente debutará como director de cine Y Bad Bunny será protagonista de su historia.

El cantante y autor René Pérez Joglar , más conocido como Residente , debutará como director de cine con Porto Rico , una ambiciosa producción que profundiza en los raíces históricas de la isla caribeña. La película cuenta con un reparto internacional de primer nivel, encabezado por Benito Martínez Ocasio (Bad Bunny).

A su vez, se suman nombres destacados como Viggo Mortensen , Edward Norton y Javier Bardem . René Pérez Joglar da su primera incursión en la dirección cinematográfica con un proyecto que había soñado durante mucho tiempo.

Porto Rico nace de una colaboración en el guion con Alexander Dinelaris , ganador del Oscar por Birdman . La película se presenta como un western caribeño de gran magnitud, inspirado en hechos reales , que combina elementos históricos y poéticos para relatar la verdadera historia de Puerto Rico .

El propio René Pérez Joglar , ganador de 34 premios Grammy y Latin Grammy y con experiencia actoral en películas como In the Summers , define su nuevo filme como una celebración de la identidad de Puerto Rico : “He soñado con hacer una película sobre mi país desde que era niño. La verdadera historia de Puerto Rico siempre ha estado rodeada de controversia”.

La producción también representa el primer rol protagónico en cine para Bad Bunny, artista de fama internacional conocido por su trayectoria musical y por haber participado anteriormente en películas como Bullet Train y Bala Perdida.

El cantante puertorriqueño se pondrá tras las cámaras en una película sobre los orígenes de Puerto Rico producida por Alejandro G. Iñárritu.

El proyecto reúne a un reparto de renombre internacional, incluyendo a Viggo Mortensen (Green Book), Edward Norton (American History X) y Javier Bardem (No es país para viejos), ampliando el alcance global de la producción. Los protagonistas principales están representados por agencias como UTA Independent Film Group, encargadas de las ventas internacionales, y respaldados por managers y firmas legales con vasta trayectoria en la industria audiovisual.

Un respaldo internacional y una estructura de primer nivel

La película cuenta con el apoyo de Live Nation Studios, la división de cine de la multinacional de entretenimiento en vivo, y se desarrolla bajo la bandera de 1868 Studios, la productora creada por Pérez Joglar mediante una alianza con Sony Music Latin-Iberia y Sony Music Vision.

El equipo de producción está integrado por Erick Douât en representación de 1868 Studios, Edward Norton y Bill Migliore por parte de Class 5 Films, junto a Michael Bederman.

Entre los aspectos más relevantes del proyecto se encuentra la participación de Alejandro G. Iñárritu como productor ejecutivo, acompañado de colaboradores como Scott Budnick (1Community), la iniciativa Kwanza Jones & José E. Feliciano, Mike y Sukey Novogratz, y Noah Assad. Esta red de expertos y aliados estratégicos asegura tanto la disponibilidad de recursos como la experiencia necesaria para la producción y la distribución internacional del filme.

Un western sobre los orígenes de Puerto Rico

“Porto Rico” se presenta como un proyecto de gran envergadura, que mezcla la grandeza de los westerns tradicionales con una visión intensa y actual sobre los orígenes históricos de Puerto Rico. El guion, elaborado por René Pérez Joglar y Alexander Dinelaris, pretende ir más allá de los relatos oficiales y explorar las controversias históricas que han definido la identidad de la isla.

El cantante y compositor René Pérez Joglar, conocido como Residente, asumirá por primera vez la dirección de un largometraje con Porto Rico.

Edward Norton, quien participa como productor y actor, comparó la película con clásicos como “El Padrino” y “Pandillas de Nueva York”, destacando su capacidad de impactar tanto a nivel dramático como a través de una mirada crítica sobre la historia de Estados Unidos y el Caribe. Según Norton, la alianza creativa entre Residente y Bad Bunny será como “una llama encontrando el cartucho de dinamita que la estaba esperando”.

El filme forma parte de la estrategia de 1868 Studios de llevar historias latinas a un público global, reforzando la misión de visibilizar la herencia y la identidad cultural con un enfoque auténtico y atrevido.

El filme reúne a un elenco internacional encabezado por Benito Martínez Ocasio (Bad Bunny), junto a figuras como Viggo Mortensen, Edward Norton y Javier Bardem.

La alianza con organizaciones como la Iniciativa Kwanza Jones & José E. Feliciano pone de relieve el compromiso del proyecto con la equidad cultural y la difusión de historias que buscan generar impacto y transformación.

Con Porto Rico, Residente y su equipo apuestan a una producción de alto nivel, que combina talento de alcance internacional, apoyo institucional sólido y una narrativa capaz de redefinir la percepción de Puerto Rico en la industria cinematográfica global.