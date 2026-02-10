"The Last of Us 3": el actor Jorge Lendeborg Jr. se suma a la serie como Manny

La tercera entrega de The Last of Us introducirá personajes inéditos y modificará la dirección narrativa de la aclamada serie de HBO . La adaptación del reconocido videojuego de Naughty Dog confirmó que uno de los protagonistas , Manny , tendrá un nuevo intérprete luego de que Danny Ramirez abandonara el proyecto.

La sustitución en el elenco se debe a compromisos profesionales que Ramirez no pudo reprogramar, lo que motivó su salida de la producción .

Según informó esta semana Deadline , Jorge Lendeborg Jr. será el encargado de interpretar a Manny en la nueva temporada de la serie. El actor dominicano se suma a la aclamada saga de supervivencia con experiencia en la franquicia de Spider-Man y en películas como Love, Simon y Bumblebee .

Jorge Lendeborg Jr., actor de 30 años, asumirá el papel de Manny en la esperada tercera temporada de la serie.

Manny hizo su debut en la segunda temporada de The Last of Us como un integrante destacado del grupo Washington Liberation Front (WLF) . Su vínculo de fidelidad con Abby , interpretada por Kaitlyn Dever , lo convirtió en un personaje central dentro del arco de venganza que sigue a la muerte del padre de Abby a manos de Joel , interpretado por Pedro Pascal .

La salida de Danny Ramirez marca un cambio importante en el reparto.

Cabe destacar que la tercera temporada, actualmente en pleno rodaje, presentará un cambio en el eje narrativo de la serie. Mientras que las dos temporadas anteriores giraron en torno a Ellie, interpretada por Bella Ramsey, y su recorrido por un mundo arrasado por la infección fúngica, la historia ahora se centrará más en Abby.

Según señaló Variety, este giro en la trama permitirá que Manny gane protagonismo, convirtiéndose en un personaje clave en los eventos que definirán el rumbo de los protagonistas. Por otra parte, la desvinculación de Danny Ramirez de la serie coincidió con la confirmación de varios compromisos cinematográficos en su calendario.

The Last of Us - Season 2 - Ep. 7.

Además de su papel en Captain America: Brave New World y su futura participación en Avengers: Doomsday, el actor fue confirmado como coestrella junto a Pedro Pascal en De Noche, película dirigida por Todd Haynes. La historia, situada en un Los Ángeles de la década de 1930, explora un vínculo amoroso en medio de un contexto de corrupción y represión política, según detalló Haynes a los medios.

La tercera temporada de The Last of Us encuentra a su nuevo Manny.

Ramirez se aleja por compromisos cinematográficos

Ramirez también trabajará en la tragicomedia The Juice y en un proyecto de remake de Scarface. De este modo, el rol recaerá en Jorge Lendeborg Jr., quien tendrá la responsabilidad de dar vida a un personaje descrito como “un soldado leal cuya actitud optimista oculta cicatrices profundas y el temor de fallar a quienes más quiere”.

Además de Lendeborg Jr., la tercera temporada incorporará a la actriz Clea DuVall, que interpretará a un integrante del grupo denominado los Serafitas. Esta facción, presentada en la segunda entrega, se distingue por su fervor religioso extremo y sus métodos violentos, manteniendo un constante enfrentamiento con la WLF, dirigida por Isaac (Jeffrey Wright). La carrera de DuVall incluye participaciones destacadas en series como Carnivàle, Better Call Saul y The Handmaid’s Tale.

La tercera temporada de The Last of Us incorporará nuevos rostros.

Por otro lado, se había confirmado previamente la reincorporación de rostros ya conocidos por la audiencia, entre ellos Isabela Merced en el papel de Dina, Gabriel Luna como Tommy y, nuevamente, Jeffrey Wright interpretando a Isaac.

Cambios en la dirección y futuro de la serie

En cuanto a la dirección creativa, Craig Mazin, quien co-creó la serie junto a Neil Druckmann, tomará ahora las riendas en solitario tras la desvinculación de Druckmann de las labores de liderazgo para enfocarse en otros proyectos cinematográficos y televisivos.

De igual manera, permanece sin resolverse si la tercera entrega marcará el final de la serie. El director de HBO, Casey Bloys, comentó en Deadline: “Parece que así será, pero en decisiones como esa, nos remitimos al criterio de los showrunners. Así que pueden preguntarles a ellos”.