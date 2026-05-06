Google amplió su función de fuentes preferidas y ya se puede sumar a TodoJujuy: cómo hacerlo

Google ya permite que los usuarios elijan qué medios quieren priorizar dentro de la sección de Noticias destacadas de su buscador . Entre los medios que se pueden agregar, se encuentra el diario más actualizado de la provincia, TodoJujuy.

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Más simple, más informado. Así podés seguir a Todojujuy en Google Discover y personalizar tus noticias

La función, llamada “fuentes preferidas” o “Preferred Sources” , fue lanzada por la compañía en agosto de 2025 para Estados Unidos e India, y ahora figura como disponible en todos los idiomas, ampliando su alcance internacional.

La herramienta sirve para personalizar la experiencia en Search y mostrar con mayor frecuencia artículos de los sitios que cada persona sigue o prefiere. Según explicó Google, esos contenidos aparecen más seguido dentro de Top Stories o incluso en una sección dedicada a “From your sources”, siempre que el medio haya publicado información nueva y relevante para la consulta del usuario.

Google detalló que, para activar esta función, primero hay que hacer una búsqueda sobre un tema que esté en las noticias y luego tocar el ícono ubicado a la derecha del bloque de Noticias destacadas. Desde allí, cada usuario puede seleccionar los medios que quiera seguir.

La compañía también aclaró que esta preferencia no elimina al resto de los medios de los resultados. Es decir, el buscador seguirá mostrando distintas fuentes, pero destacará con más frecuencia aquellas que el usuario haya marcado como favoritas. Además, las selecciones se pueden modificar en cualquier momento.

Cómo agregar a TodoJujuy.com

Para quienes quieran sumar a TodoJujuy.com entre sus fuentes preferidas, una forma simple es ingresar a la página de gestión de fuentes de Google Search, y buscar a TodoJujuy.com para agregarlo y seleccionarlo.

Una vez elegido, Google mostrará con más frecuencia sus artículos cuando haya publicaciones recientes y relevantes sobre los temas que interesan al lector. Esto facilita el acceso a la cobertura diaria del sitio y fortalece un vínculo más directo con su audiencia.

La novedad representa una oportunidad importante para que los lectores prioricen su contenido directamente desde el buscador. Allí podrán encontrar el contenido de todas las secciones del diario más elegidos por los jujeños.