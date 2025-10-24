Así podés seguir a Todojujuy en Google Discover y personalizar tus noticias

Google Discover es una herramienta que te muestra noticias y contenidos según tus intereses, sin necesidad de buscarlos. Ahora podés seguir a TodoJujuy para recibir en tu celular la información más importante de la provincia, actualizada y confiable.
Se consolida como una de las principales herramientas para acceder a noticias digitales, y desde septiembre de 2025 incorporó una función que permite priorizar contenidos de medios específicos directamente en el feed de Google. Esto significa que ahora los usuarios pueden seguir a sus medios favoritos, como TodoJujuy, y asegurarse de no perder ninguna actualización relevante.
El servicio está disponible tanto para Android como para iPhone, y también desde el navegador Chrome en smartphones. Discover aprende de tus preferencias, lecturas y temas que te interesan para ofrecerte un contenido personalizado.
¿Qué es Google Discover?
Se trata del servicio de noticias personalizadas disponible en la app oficial de Google y en algunos dispositivos Android (al deslizar hacia la derecha desde la pantalla de inicio). En ese espacio o feed aparecen notas de medios, publicaciones en redes sociales y videos, en función de los intereses de cada usuario. Es decir, según las búsquedas que realices y tu comportamiento en la web -siempre que estés conectado con tu cuenta de Google-, vas a ver información relacionada.
¿Por qué seguir a TodoJujuy en Google Discover?
Al hacerlo, vas a recibir primero las noticias más relevantes de Jujuy, política, sociedad, cultura, deportes y más, sin tener que buscarlas. Además, podrás evitar fuentes irrelevantes o de baja confianza, garantizando una experiencia informativa de calidad y cercana.
Cómo seguir a TodoJujuy en Google Discover
Opción 1: desde una noticia en tu feed
- Abrí la aplicación de Google en tu celular.
- Deslizá hacia la derecha para ingresar al feed de Discover.
- Si ves una nota de TodoJujuy, tocá los tres puntos en la esquina inferior derecha.
- Elegí la opción “Seguir TodoJujuy”.
- Listo: las próximas veces que abras Discover, las noticias del medio aparecerán con prioridad en tu inicio.
Opción 2: desde Google Noticias
- Entrá a Google Noticias
- Escribí “TodoJujuy” en la barra de búsqueda.
- Tocá el botón “Seguir” en la página del medio.
- Desde ese momento, Google Discover reconocerá tus preferencias y te mostrará las notas de TodoJujuy junto con los temas que más te interesan.
Personalizá tu experiencia informativa
Discover también permite ajustar tu feed:
- Indicá qué temas te interesan (deportes, clima, política, cultura).
- Marcá las noticias que te gustan o guardalas en colecciones.
- Tocá “No me interesa” para ocultar fuentes o temas que no querés ver.
Así, tendrás un espacio informativo hecho a tu medida, con las últimas noticias de TodoJujuy directamente en tu pantalla principal.
