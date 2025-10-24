viernes 24 de octubre de 2025

24 de octubre de 2025 - 08:45
Más simple, más informado.

Así podés seguir a Todojujuy en Google Discover y personalizar tus noticias

En pocos pasos podés agregar a TodoJujuy a tu feed de Google Discover y personalizar el tipo de contenido que querés leer todos los días.

Maria Eugenia Burgos
Por  Maria Eugenia Burgos
Google Discover 1
Google Discover

Google Discover es una herramienta que te muestra noticias y contenidos según tus intereses, sin necesidad de buscarlos. Ahora podés seguir a TodoJujuy para recibir en tu celular la información más importante de la provincia, actualizada y confiable.

Se consolida como una de las principales herramientas para acceder a noticias digitales, y desde septiembre de 2025 incorporó una función que permite priorizar contenidos de medios específicos directamente en el feed de Google. Esto significa que ahora los usuarios pueden seguir a sus medios favoritos, como TodoJujuy, y asegurarse de no perder ninguna actualización relevante.

El servicio está disponible tanto para Android como para iPhone, y también desde el navegador Chrome en smartphones. Discover aprende de tus preferencias, lecturas y temas que te interesan para ofrecerte un contenido personalizado.

¿Qué es Google Discover?

Se trata del servicio de noticias personalizadas disponible en la app oficial de Google y en algunos dispositivos Android (al deslizar hacia la derecha desde la pantalla de inicio). En ese espacio o feed aparecen notas de medios, publicaciones en redes sociales y videos, en función de los intereses de cada usuario. Es decir, según las búsquedas que realices y tu comportamiento en la web -siempre que estés conectado con tu cuenta de Google-, vas a ver información relacionada.

¿Por qué seguir a TodoJujuy en Google Discover?

Al hacerlo, vas a recibir primero las noticias más relevantes de Jujuy, política, sociedad, cultura, deportes y más, sin tener que buscarlas. Además, podrás evitar fuentes irrelevantes o de baja confianza, garantizando una experiencia informativa de calidad y cercana.

google
Cómo seguir a TodoJujuy en Google Discover

Opción 1: desde una noticia en tu feed

  1. Abrí la aplicación de Google en tu celular.
  2. Deslizá hacia la derecha para ingresar al feed de Discover.
  3. Si ves una nota de TodoJujuy, tocá los tres puntos en la esquina inferior derecha.
  4. Elegí la opción “Seguir TodoJujuy”.
  5. Listo: las próximas veces que abras Discover, las noticias del medio aparecerán con prioridad en tu inicio.
Google Discover
En pocos pasos podés agregar a TodoJujuy a tu feed de Google Discover y personalizar el tipo de contenido que querés leer todos los días.

Opción 2: desde Google Noticias

  1. Entrá a Google Noticias
  2. Escribí “TodoJujuy” en la barra de búsqueda.
  3. Tocá el botón “Seguir” en la página del medio.
  4. Desde ese momento, Google Discover reconocerá tus preferencias y te mostrará las notas de TodoJujuy junto con los temas que más te interesan.

Personalizá tu experiencia informativa

Discover también permite ajustar tu feed:

  • Indicá qué temas te interesan (deportes, clima, política, cultura).
  • Marcá las noticias que te gustan o guardalas en colecciones.
  • Tocá “No me interesa” para ocultar fuentes o temas que no querés ver.

Así, tendrás un espacio informativo hecho a tu medida, con las últimas noticias de TodoJujuy directamente en tu pantalla principal.

Seguir a Todojujuy en Redes Sociales

Si no te aparece, podés realizar búsquedas específicas en tu navegador. Y también está la opción de "reforzar la personalización" siguiendo nuestras redes sociales oficiales:

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

