Serie de Silvina Luna: revelan primeros detalles del material inédito que dejó grabado

Se dieron a conocer detalles del proyecto sobre la vida de Silvina Luna.

La presentación de una docuserie sobre la trayectoria de Silvina Luna comenzó a despertar una notable atención incluso antes de su lanzamiento. La expectativa gira en torno, sobre todo, a la inclusión de imágenes inéditas , capturadas por la propia actriz durante los meses anteriores a su muerte.

Justicia. Indagarán a Aníbal Lotocki por la muerte de Silvina Luna: de qué lo acusan

En Sálvese quien Pueda (SQP) , el programa que se transmite por América TV , anticiparon que la producción incluirá testimonios exclusivos y facetas poco conocidas de la vida de la actriz, acompañados de imágenes particularmente sensibles que muestran instantes de su vida privada, ofreciendo así una perspectiva distinta y profunda .

Durante la emisión, Pía Shaw compartió información sobre el enfoque y la intensidad de la docuserie dedicada a la modelo, y destacó que el proyecto fue concebido respetando una voluntad expresamente manifestada por la propia actriz .

Se dieron a conocer detalles del proyecto sobre la vida de Silvina Luna.

“Era el deseo de Silvina Luna en vida y por supuesto que quedó mucho material . Tuve la oportunidad de poder leer, además, acá lo tengo en mis manos, todo el trabajo que hizo el cuerpo médico forense. Si vos supieras los últimos diez años de Silvina lo que fueron . También se va a ver en esta docu donde hablan periodistas, el fiscal de la causa y Fernando Burlando. Es una docuserie donde la vas a ver con el material que ella dejó grabado , que quería que se vea, con amigos. También hay testimonios de pacientes”, detalló.

Ezequiel Luna, el hermano de Silvina, hablará por primera vez en la docuserie.

Uno de los elementos más delicados de la serie se relaciona con la elección consciente de la actriz de grabar mensajes destinados a ser compartidos tras su fallecimiento, un contenido que hasta el momento no había sido mostrado públicamente.

“Nadie vio ese material, se está terminando la postproducción. Por supuesto que muchos de los que forman parte firmaron un contrato y no pueden contar demasiados detalles, pero van a escucharlo a Ezequiel Luna, su hermano, hablando por primera vez”, anticipó la periodista.

Voces cercanas a Silvina Luna aportan testimonios clave

El testimonio de quienes estuvieron más próximos a Silvina Luna jugará un rol fundamental en la narrativa. En ese marco, Pía Shaw aprovechó la presencia de Ximena Capristo, amiga de la actriz y también integrante del panel, para indagar sobre su relación con la docuserie.

La fecha de estreno esta prevista entre julio y agosto de este año.

Al respecto, Capristo comentó: “Yo firmé un documento donde podían pasar mi imagen. En realidad, la parte que van a pasar mía es cuando estamos dentro de la casa de Gran Hermano en el 2001. Cuando nos conocimos. Obviamente, para mí fue muy importante. La extraño mucho al día de hoy. Obviamente, la recuerdo todos los días. Va a ser muy fuerte cuando veamos esto”.

En cuanto a la estructura general de la docuserie, destacaron que se trata de un proyecto amplio y detallado, concebido para desarrollarse en varios episodios. “Va a llevar tiempo, van a ser varios capítulos con voces muy fuertes que van a escuchar, pero sobre todo se la verá a ella. Año tras año, esta mujer conoció más guardias de hospitales que todos nosotros juntos”, expresó, subrayando que la serie intentará recrear su vida desde una perspectiva íntima y personal.

Se conocieron detalles de cómo será la docuserie sobre Silvina Luna.

Confidencialidad, propósito y estreno como homenaje

Por otro lado, Fernando Burlando, uno de los protagonistas en el seguimiento judicial del caso, habló sobre el propósito central de la docuserie y el efecto que pretende provocar. “Cumple la verdadera misión que ella quería concretar. Creo que deja un mensaje realmente bueno, productivo, que nos suma a todos como sociedad”, afirmó.

Respecto al contenido, el letrado detalló que las imágenes y registros inéditos se conservan con máxima confidencialidad, dado que intervienen numerosos allegados de Silvina Luna y todos han firmado acuerdos de reserva. Aun así, adelantó que la docuserie respetará plenamente el espíritu de la actriz y logrará transmitir un mensaje significativo.

El anuncio de una docuserie dedicada a la vida de Silvina Luna empezó a generar una gran repercusión incluso antes de su estreno.

Su lanzamiento está programado para entre julio y agosto de este año, coincidiendo con el tercer aniversario de su fallecimiento, y se espera que funcione como un homenaje emocionante y revelador a su vida.