Fernando Burlando informó las causas de la muerte de Silvina Luna: las últimas pericias

En las últimas horas se conoció un nuevo peritaje relacionado con la muerte de Silvina Luna . De acuerdo a lo comunicado por su abogado , Fernando Burlando , se determinó que la causa del fallecimiento fue un tromboembolismo pulmonar , consecuencia de una sepsis derivada de una enfermedad granulomatosa gigantocelular provocada por cuerpo extraño .

“ Esta diligencia que realizó el cuerpo médico forense me da muchísima tranquilidad, porque obviamente no contábamos con esta información en el juicio, pero la Justicia no se corrió ni un centímetro de su camino, si fue muy lenta”, expresó el abogado en El diario de Mariana ( América ), en referencia a la actriz que había pasado por una intervención realizada por Aníbal Lotocki .

Acerca del material aplicado por el cirujano en el cuerpo de Luna, Burlando remarcó: “Yo entiendo que ustedes digan la cantidad no es importante , pero la cantidad que tenía Silvina le generaba impedimento para movilizarse , era infernal ”.

El abogado agregó: “También probamos que el producto que se encontraba en laboratorios no era el que usaba este hombre, es un material industrial el que tienen las chicas en su cuerpo, que no tiene nada que ver”.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://twitter.com/AmericaTV/status/1968749344045117726&partner=&hide_thread=false PERICIA CLAVE EN LA CAUSA DE LA MUERTE DE SILVINA LUNA: HABLA FERNANDO BURLANDO



"Esta pericia me da mucha tranquilidad"

"La cantidad de este producto que tenía Silvina era infernal"



Cc #DDM @ddm_ok pic.twitter.com/G5kGsH0YXs — América TV (@AmericaTV) September 18, 2025

En relación con la sentencia contra Aníbal Lotocki, el periodista Martín Candalaft explicó: “Como ya lo condenaron por las lesiones graves no lo pueden volver a investigar por la muerte. Se puede comprobar que todas esas lesiones graves llevaron a Silvina a la muerte, pero no lo pueden volver a investigar por algo por lo que ya lo condenaron”.

Silvina Luna murió el 31 de agosto de 2023, a sus 43 años.

“La primera intervención a Silvina Luna, según la ficha de ‘Full Esthetic’ suscripta por el imputado, se realizó el 3 de octubre de 2011. Consistió en una lipoaspiración en diversas zonas y la aplicación de su resultado con cien centímetros cúbicos de PMMA. Un mes después, el 23 de noviembre, se realizó una nueva consulta en la que se dejó constancia que la paciente no estaba conforme y requería un mayor volumen. Así las cosas y aunque el profesional le habría indicado que los resultados se obtenían generalmente sesenta días después de las intervenciones, igualmente le inyectó con microcánulas y en planos profundos treinta centímetros cúbicos más en cada glúteo y quince en cada muslo“, señaló el panelista del programa que conduce Mariana Fabbiani, aportando datos sobre las intervenciones a las que se sometió Silvina antes de morir.