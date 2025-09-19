FNE 2025: conocé una por una a las candidatas para la Elección Provincial

Ya se vive la FNE 2025 en la provincia de Jujuy, y este lunes 22 de septiembre se vivirá la Elección Provincial en Ciudad Cultural. Las 16 representantes de los distintos departamentos de la provincia formarán parte de una noche mágica donde se conocerá a la sucesora de Josefina Blanco.
Conocé a las candidatas de cada departamento
FNE 2025: una por una, las candidatas para la Elección Provincial
Desde el año 2017 se implementó en la Fiesta Nacional de los Estudiantes la elección por regiones. Valles, Yungas, Quebrada y Puna, son las cuatros regiones que contarán con una Embajadora, para luego, dar paso a la elección de la Representante Provincial.
Representante Provincial 2024
Región Puna
- Yavi: María Jesús Cabrera Rey
Región Quebrada
- Humahuaca: Yuliana Morales
- Tumbaya: Yasmín Méndez Nogueira
Región Valles
- Palpalá: Angelina Armella Morel
- El Carmen: Martina Morena Aguirre
- San Antonio: Antonela Díaz
- Dr. Manuel Belgrano: Victoria Zamar
Región Yungas
- Valle Grande: Zaira Perales
- San Pedro: Melina Sáez Santillán
- Santa Bárbara: Candela Villarroel
