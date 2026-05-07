Día de la Minería: Jujuy reafirma su liderazgo en la región

En el marco del Día de la Minería , la provincia de Jujuy reafirmó su liderazgo en el sector consolidándose como una pieza clave para el desarrollo responsable, la seguridad jurídica y la atracción de inversiones. Desde el Ministerio de Minería , afirmaron que la actividad minera es el principal motor económico regional representando el 78% de las exportaciones provinciales .

Economía. Desde Jujuy, destacan el crecimiento de la minería y su impacto en la economía nacional

En este sentido el ministro de Minería, José Gómez, destacó “Jujuy se ha consolidado como un actor estratégico en el desarrollo minero argentino, no solo por la calidad de sus recursos, sino por una política sostenida que combina producción, sostenibilidad ambiental y generación de oportunidades para nuestra gente ”.

Este protagonismo, afirmó, está impulsado principalmente por el litio, dado que el 60% del mineral exportado por Argentina se produce en Jujuy , con una proyección de alcanzar las 80.000 toneladas anuales hacia finales de 2026. Asimismo, la provincia avanza en la expansión de su frontera productiva con nuevos proyectos de cobre, plata y zinc, minerales clave para la transición energética global.

“El impacto socioeconómico en el territorio se traduce en la generación de más de 10.000 empleos directos e indirectos y el fortalecimiento de una red que incluye a más de 300 pymes proveedoras locales”, sostuvo el funcionario.

“Este crecimiento se acompaña de un riguroso control ambiental, sustentado en 175 monitoreos participativos que alcanzan más de 1.900 puntos de control en toda la provincia” afirmó Gómez.

Inversiones para la provincia

Jujuy proyecta inversiones por USD 1.600 millones para el período 2026-2028, cifra que asciende a USD 2.400 millones al considerar los proyectos presentados bajo el régimen RIGI, consolidando a la provincia como uno de los principales destinos de inversión minera del país.

La minería como motor de desarrollo

Desde el Ministerio de Minería aseguraron que el sector también destaca los avances en la diversificación de la matriz productiva y el fortalecimiento de las economías regionales, con foco en minerales estratégicos como el litio y el cobre, fundamentales para el desarrollo tecnológico y energético a nivel global.

“El progreso no se mide solo en exportaciones, sino en el desarrollo de proveedores locales y en la creación de empleo registrado en nuestras provincias. Estamos trabajando para que la seguridad jurídica y la sostenibilidad ambiental sigan siendo los pilares que atraigan inversiones de largo plazo, permitiendo que las comunidades se beneficien directamente de la riqueza de su territorio”, afirmó.

José Gómez José Gómez, ministro de Minería.

"Jujuy tiene historia y tradición minera, en la provincia tenemos los recursos humanos y con la experiencia suficiente para brindar una muy buena producción", sostuvo el Ministro y agregó que “el objetivo es claro, posicionar a Jujuy y a la Argentina como actores clave en el mercado internacional de minerales críticos, garantizando estándares de control de clase mundial y promoviendo un desarrollo verdaderamente sostenible”.