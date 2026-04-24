Capacitación en territorio, información sectorial y acceso a educación superior: avances recientes de la minería en Jujuy

Implementación del Programa de Jóvenes Profesionales de SSR Mining Puna , firma de un convenio con la Universidad Nacional de Jujuy para desarrollar indicadores de empleo, inversión y exportaciones, y graduación de las primeras becarias del programa educativo de EXAR marcan avances en formación, producción de información y acceso a estudios superiores en la provincia.

Programa de Jóvenes Profesionales de SSR Mining Puna

El Programa de Jóvenes Profesionales de SSR Mining Puna es una iniciativa que busca potenciar el talento local y acompañar a los jóvenes en sus primeros pasos en la industria minera. Los participantes ya seleccionados comienzan a trabajar en una operación en funcionamiento, con proveedores locales y estándares productivos consolidados. Esto les brinda una primera experiencia laboral en una compañía de escala internacional.

Además, el programa contempla el trabajo en la Puna jujeña, lo que implica una inserción directa en el territorio y su dinámica productiva. El objetivo es formar perfiles técnicos con experiencia concreta en campo y conocimiento del contexto local.

Convenio con la Universidad Nacional de Jujuy para el desarrollo de información sectorial

La Cámara Minera de Jujuy, junto a la Cámara de Servicios Mineros y la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Jujuy, firmaron un convenio para desarrollar un Sistema de Inteligencia Sectorial Minera. Este acuerdo prevé la elaboración de indicadores vinculados a empleo, inversión, exportaciones y estructura del sector. El objetivo es contar con información sistematizada para la toma de decisiones tanto en el ámbito privado como público.

Avances recientes del sector minero en Jujuy Avances recientes del sector minero en Jujuy

Becas EXAR: primeras graduadas en comunidades de la Puna

Dos jóvenes de comunidades de la Puna jujeña, Luján Vásquez y Neyen Reveca Luzco, finalizaron sus estudios superiores en el marco del programa “Becas EXAR". Este programa está dirigido a jóvenes de comunidades cercanas al área de influencia de la empresa y contempla apoyo económico, seguimiento académico y espacios de acompañamiento durante el cursado. El objetivo es facilitar el acceso y la permanencia en el sistema educativo superior, en contextos donde estas trayectorias presentan mayores dificultades.

Contenido externo