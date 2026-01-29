jueves 29 de enero de 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
29 de enero de 2026 - 10:07
Producción.

La minería en Jujuy proyecta un crecimiento superior al de 2025

El ministro de Minería, José Gómez, aseguró que el sector reúne condiciones para expandirse con más control ambiental, mayor exploración y aumento del empleo.

Ramiro Menacho
Por  Ramiro Menacho
Minería en Jujuy.

Minería en Jujuy.

La actividad minera en Jujuy presenta un escenario favorable y proyecta para 2026 un crecimiento superior al registrado durante 2025, de acuerdo a lo expresado por el ministro de Minería, José Gómez, quien destacó avances en control ambiental, exploración y generación de puestos de trabajo.

Lee además
Carnavales en Argentina. video
Festividad.

Los mejores carnavales de Argentina según la inteligencia artificial
Se mantiene el alerta amarilla por tormentas para toda la provincia de Jujuy
Tiempo.

Se mantiene el alerta amarilla por tormentas para toda la provincia de Jujuy

El funcionario sostuvo que la provincia cuenta con condiciones sólidas para profundizar el desarrollo del sector, en un contexto de mayor presencia territorial y fortalecimiento institucional.

En ese marco, resaltó la importancia de contar con un Ministerio de Minería como órgano específico para planificar y acompañar el crecimiento de la actividad.

La jerarquización del área minera en la provincia

Gómez señaló que la creación del Ministerio de Minería permitió jerarquizar al sector sin modificar la estructura administrativa existente, ya que mantiene el mismo esquema operativo que tenía la anterior Secretaría de Minería.

Recordó que Jujuy se posiciona como la principal provincia exportadora de litio y remarcó que la actividad minera forma parte de una política sostenida en el tiempo, con impacto directo en la economía provincial.

El ministro afirmó que la consolidación institucional favorece la planificación a largo plazo y el seguimiento permanente de los proyectos.

Control ambiental

Uno de los ejes centrales de la gestión minera durante 2025 fue el fortalecimiento del control ambiental. Según datos oficiales, durante ese período se realizaron 138 inspecciones en distintos proyectos distribuidos en el territorio provincial.

Las tareas de fiscalización implicaron recorridos por más de 64.000 kilómetros, lo que permitió un seguimiento directo de las actividades en marcha.

Durante el mismo año, se aprobaron 52 estudios de impacto ambiental, una cifra que superó ampliamente el promedio histórico anual, que se ubicaba entre 28 y 30 evaluaciones.

José Gómez
José Gómez, ministro de Minería.

José Gómez, ministro de Minería.

Exploración, empleo y servicios asociados

La aprobación de los estudios de impacto ambiental habilitó nuevas instancias de exploración minera, lo que generó mayor demanda de servicios y proveedores locales.

Al cierre de 2025, el sector minero registró 9.900 trabajadores entre empleo directo e indirecto, según los registros oficiales.

Gómez indicó que el escenario proyectado para 2026 permite prever un incremento de esa cifra, en función de la continuidad de los proyectos y la expansión de la actividad.

Inversiones y evolución del mercado internacional

El ministro explicó que 2024 marcó un año récord en inversiones de exploración, impulsadas principalmente por el litio.

Durante 2025, esas inversiones mostraron una retracción asociada a la baja del precio internacional del mineral, aunque el contexto actual refleja una mejora que favorece nuevas iniciativas.

Además, señaló que en el último período se iniciaron tareas de exploración vinculadas al cobre y a las tierras raras, lo que amplía el perfil productivo del sector minero en la provincia.

Infraestructura y formación de recursos humanos

Gómez remarcó la importancia de la infraestructura vial para sostener el crecimiento minero y detalló que por la Ruta Nacional 52 circulan alrededor de 120 camiones diarios con carga minera.

También destacó el trabajo articulado con áreas de educación, salud y empleo para formar recursos humanos calificados, en respuesta a la demanda de las empresas.

El funcionario señaló que la capacitación de jóvenes y la generación de prácticas profesionales resultan claves para fortalecer el empleo local y acompañar la expansión del sector.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Los mejores carnavales de Argentina según la inteligencia artificial

Se mantiene el alerta amarilla por tormentas para toda la provincia de Jujuy

Hoy se vive el Jueves de Ahijados, una tradición que marca la antesala del carnaval

Corte en avenida General Savio por limpieza: hasta qué hora

Llegaron 10 mil vacunas contra el dengue a Jujuy: cómo se distribuirán

Lo que se lee ahora
Se mantiene el alerta amarilla por tormentas para toda la provincia de Jujuy
Tiempo.

Se mantiene el alerta amarilla por tormentas para toda la provincia de Jujuy

Por  María Florencia Etchart

Las más leídas

Quienes cuenten con descuentos locales, deberán actualizar la tarjeta SUBE mediante un trámite gratuito que no requiere turno. 
Transporte.

El paso clave para actualizar la SUBE y no perder los beneficios locales

Se mantiene el alerta amarilla por tormentas para toda la provincia de Jujuy
Tiempo.

Se mantiene el alerta amarilla por tormentas para toda la provincia de Jujuy

Cae la matrícula escolar en Jujuy y proyectan aulas con 10 alumnos por docente hacia 2030. video
Informe.

Cae la matrícula escolar en Jujuy y proyectan aulas con 10 alumnos por docente hacia 2030

Fatal accidente en Lozano video
Tragedia.

Violento accidente en Lozano: chocaron un auto y una camioneta y hay un muerto

Dirección de rentas en Jujuy
Servicio.

Rentas llega a barrios y localidades de Jujuy con el programa "Rentas con Vos"

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel