La minería en Jujuy proyecta un crecimiento superior al de 2025

La actividad minera en Jujuy presenta un escenario favorable y proyecta para 2026 un crecimiento superior al registrado durante 2025, de acuerdo a lo expresado por el ministro de Minería, José Gómez, quien destacó avances en control ambiental, exploración y generación de puestos de trabajo.

El funcionario sostuvo que la provincia cuenta con condiciones sólidas para profundizar el desarrollo del sector , en un contexto de mayor presencia territorial y fortalecimiento institucional.

En ese marco, resaltó la importancia de contar con un Ministerio de Minería como órgano específico para planificar y acompañar el crecimiento de la actividad.

Gómez señaló que la creación del Ministerio de Minería permitió jerarquizar al sector sin modificar la estructura administrativa existente , ya que mantiene el mismo esquema operativo que tenía la anterior Secretaría de Minería.

Recordó que Jujuy se posiciona como la principal provincia exportadora de litio y remarcó que la actividad minera forma parte de una política sostenida en el tiempo, con impacto directo en la economía provincial.

El ministro afirmó que la consolidación institucional favorece la planificación a largo plazo y el seguimiento permanente de los proyectos.

Control ambiental

Uno de los ejes centrales de la gestión minera durante 2025 fue el fortalecimiento del control ambiental. Según datos oficiales, durante ese período se realizaron 138 inspecciones en distintos proyectos distribuidos en el territorio provincial.

Las tareas de fiscalización implicaron recorridos por más de 64.000 kilómetros, lo que permitió un seguimiento directo de las actividades en marcha.

Durante el mismo año, se aprobaron 52 estudios de impacto ambiental, una cifra que superó ampliamente el promedio histórico anual, que se ubicaba entre 28 y 30 evaluaciones.

Exploración, empleo y servicios asociados

La aprobación de los estudios de impacto ambiental habilitó nuevas instancias de exploración minera, lo que generó mayor demanda de servicios y proveedores locales.

Al cierre de 2025, el sector minero registró 9.900 trabajadores entre empleo directo e indirecto, según los registros oficiales.

Gómez indicó que el escenario proyectado para 2026 permite prever un incremento de esa cifra, en función de la continuidad de los proyectos y la expansión de la actividad.

Inversiones y evolución del mercado internacional

El ministro explicó que 2024 marcó un año récord en inversiones de exploración, impulsadas principalmente por el litio.

Durante 2025, esas inversiones mostraron una retracción asociada a la baja del precio internacional del mineral, aunque el contexto actual refleja una mejora que favorece nuevas iniciativas.

Además, señaló que en el último período se iniciaron tareas de exploración vinculadas al cobre y a las tierras raras, lo que amplía el perfil productivo del sector minero en la provincia.

Infraestructura y formación de recursos humanos

Gómez remarcó la importancia de la infraestructura vial para sostener el crecimiento minero y detalló que por la Ruta Nacional 52 circulan alrededor de 120 camiones diarios con carga minera.

También destacó el trabajo articulado con áreas de educación, salud y empleo para formar recursos humanos calificados, en respuesta a la demanda de las empresas.

El funcionario señaló que la capacitación de jóvenes y la generación de prácticas profesionales resultan claves para fortalecer el empleo local y acompañar la expansión del sector.