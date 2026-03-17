Cuánto cuesta armar el kit para subir a Punta Corral: precios y qué recomiendan llevar

Cada año, miles de peregrinos se preparan para ascender a Punta Corral, uno de los destinos de fe más importantes de Jujuy. En los días previos a la peregrinación, los comercios comienzan a recibir a quienes buscan equiparse para la subida y afrontar las bajas temperaturas de la zona.
Desde carpas hasta linternas, los elementos básicos para la caminata y el descanso en la montaña tienen distintos precios, aunque según comerciantes los valores se mantienen similares a los del año pasado.
Cuánto cuesta equiparse para la peregrinación
En un relevamiento realizado en comercios de la provincia, los peregrinos pueden encontrar distintos elementos necesarios para la travesía hacia el santuario.
Entre los productos más buscados aparecen:
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Carpa para 2 personas: $75.000
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Mochila: $45.000
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Linternas: entre $9.000 y $18.000
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Vasos térmicos: entre $25.000 y $35.000
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Capa personal para lluvia y viento: $12.000
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Capa descartable: $1.500
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Bolsa de dormir: $55.000
Se trata de algunos de los artículos básicos que suelen llevar quienes planean descansar o pasar la noche en la zona del santuario.
Qué recomiendan llevar para la subida
Carmen, vendedora destacó que uno de los elementos más importantes es la bolsa de dormir, ya que las temperaturas en la zona pueden descender considerablemente durante la noche.
“Es importante llevar la bolsa de dormir, porque quien más, quien menos descansa allá. Y para poder descansar, todos dicen que hace frío”, explicó.
También es importante: termo con agua para hidratarse, buen calzado, ropa abrigada o piloto por si las temperaturas descienden.
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