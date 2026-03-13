viernes 13 de marzo de 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
13 de marzo de 2026 - 07:01
Jujuy.

Punta Corral: multas de $1.700.000 por abandonar mascotas durante la peregrinación

El Instituto de Derecho Animal inició una campaña para que los peregrinos no lleven animales y advirtieron que el abandono puede ser sancionado con fuertes multas.

Federico Franco
Por  Federico Franco
No llevar mascotas a Punta Corral (imagen creada con IA)

No llevar mascotas a Punta Corral (imagen creada con IA)

Lee además
El 20 de marzo arranca la novena en honor a la Virgen de Punta Corral
Tradición.

El 20 de marzo arranca la novena en honor a la Virgen de Punta Corral
el dato clave para punta corral: no habra pastillas potabilizadoras y piden llevar agua
Sociedad.

El dato clave para Punta Corral: no habrá pastillas potabilizadoras y piden llevar agua

En diálogo con Canal 4, Andrea Szecsi, integrante del Instituto de Derecho Animal, explicó que este año se refuerzan las campañas de prevención. “Es un evento que convoca a mucha gente y una vez más lo que reforzamos es las campañas para que los peregrinos no lleven animales”, señaló.

Piden no llevar mascotas al santuario

Remarcaron que el camino hacia el santuario no está preparado para animales, especialmente este año por las condiciones climáticas. “Este año tiene una particularidad, que está lloviendo mucho y se va a dificultar mucho la bajada de los animales. Muchas veces los llevan voluntariamente, inconscientemente y muchas veces los llevan con el propósito de abandonarlos”, advirtió.

También insistió en que las condiciones del trayecto hacen que los animales sufran durante la peregrinación: “Hay condiciones climáticas, de tiempo y de la cantidad de horas que implica esto por la masividad de la gente que no están dadas para que los animales puedan estar”, sostuvo.

punta corral
Peregrinaci&oacute;n a Punta Corral.

Peregrinación a Punta Corral.

Multas por abandono de animales

Las sanciones están contempladas en el Código Contravencional de la provincia, que prevé multas para quienes abandonen animales.

Asimismo sostuvo que “las multas por abandono son de 10 unidades de medida vinculadas al salario mínimo, que es el 50%. Estamos hablando alrededor de $1.700.000”.

La especialista indicó que el monto aumentó respecto al año pasado, “el año pasado estaba alrededor de $1.400.000 y este año está cerca de $1.700.000”, detalló.

Controles y denuncias

Para evitar estas situaciones, se prevé la presencia de personal del Departamento Contravencional durante el inicio de la peregrinación.

“La idea es que haya gente del juzgado contravencional para que tenga un efecto disuasivo y que la gente no lleve animales. Las denuncias se pueden hacer en el juzgado contravencional o en cualquier seccional policial. Con identificar a las personas ya se pueden iniciar las actuaciones investigativas”, concluyó.

Embed - Andrea Szecsi- Derecho Animal

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

El 20 de marzo arranca la novena en honor a la Virgen de Punta Corral

El dato clave para Punta Corral: no habrá pastillas potabilizadoras y piden llevar agua

Trabajan en la puesta a punto del camino a Punta Corral: "El camino está muy complicado"

Ante la alta demanda el Registro Civil amplían el horario de atención

El MTB jujeño se lució con cuatro podios en la Copa Argentina de Metán

Lo que se lee ahora
Maps Ruta Provincial 22 El Pongo - Imagen ilustrativa video
Importante.

Más de 10 rutas intransitables en Jujuy, hoy 13 de marzo: cuáles son

Por  Gabriela Bernasconi

Las más leídas

Colectivos en Jujuy.
Capital.

Desde hoy aumenta el transporte público en San Salvador de Jujuy: los precios

Sábado con inestabilidad: continúa vigente el alerta por tormentas video
Interés.

En Jujuy seguirán las lluvias: prevén precipitaciones y temperaturas por encima de lo normal

Maps Ruta Provincial 22 El Pongo - Imagen ilustrativa video
Importante.

Más de 10 rutas intransitables en Jujuy, hoy 13 de marzo: cuáles son

La mamá del niño hallado en Abra Pampa agradeció a todos los que la ayudaron a buscarlo. video
Caso Elian.

En exclusiva la mamá del niño hallado en Abra Pampa: "Alguien lo sacó de ahí"

Designaron a Carlos Ariel Gil Urquiola como nuevo secretario de Seguridad de Jujuy video
Nombramiento.

Designaron a Carlos Ariel Gil Urquiola como nuevo secretario de Seguridad de Jujuy

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel