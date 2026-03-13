Punta Corral: multas de $1.700.000 por abandonar mascotas durante la peregrinación

En el marco de la peregrinación al santuario de Punta Corral , impulsan una campaña para concientizar a los fieles sobre no llevar mascotas durante el ascenso , ya que muchos animales terminan abandonados o sufren por las condiciones del camino.

En diálogo con Canal 4 , Andrea Szecsi , integrante del Instituto de Derecho Animal , explicó que este año se refuerzan las campañas de prevención. “ Es un evento que convoca a mucha gente y una vez más lo que reforzamos es las campañas para que los peregrinos no lleven animales ”, señaló.

Remarcaron que el camino hacia el santuario no está preparado para animales , especialmente este año por las condiciones climáticas. “ Este año tiene una particularidad, que está lloviendo mucho y se va a dificultar mucho la bajada de los animales . Muchas veces los llevan voluntariamente, inconscientemente y muchas veces los llevan con el propósito de abandonarlos ”, advirtió.

También insistió en que las condiciones del trayecto hacen que los animales sufran durante la peregrinación: “ Hay condiciones climáticas, de tiempo y de la cantidad de horas que implica esto por la masividad de la gente que no están dadas para que los animales puedan estar ”, sostuvo.

Multas por abandono de animales

Las sanciones están contempladas en el Código Contravencional de la provincia, que prevé multas para quienes abandonen animales.

Asimismo sostuvo que “las multas por abandono son de 10 unidades de medida vinculadas al salario mínimo, que es el 50%. Estamos hablando alrededor de $1.700.000”.

La especialista indicó que el monto aumentó respecto al año pasado, “el año pasado estaba alrededor de $1.400.000 y este año está cerca de $1.700.000”, detalló.

Controles y denuncias

Para evitar estas situaciones, se prevé la presencia de personal del Departamento Contravencional durante el inicio de la peregrinación.

“La idea es que haya gente del juzgado contravencional para que tenga un efecto disuasivo y que la gente no lleve animales. Las denuncias se pueden hacer en el juzgado contravencional o en cualquier seccional policial. Con identificar a las personas ya se pueden iniciar las actuaciones investigativas”, concluyó.