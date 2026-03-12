viernes 13 de marzo de 2026

12 de marzo de 2026 - 21:47
Foro.

"No estamos aquí para sobrevivir a una época, estamos aquí para diseñar la que viene", dijo Carolina Moisés

Junto a Michelle Bachelet, la senadora nacional por Jujuy, participó del lanzamiento de la Red Iberoamericana de Mujeres en la Política, convocado por ONU Mujeres y el Club de Madrid.

Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
Carolina Moisés en el foro internacional.

Carolina Moisés en el foro internacional.

En un panel de altísimo nivel en la región, que compartió con la ex presidenta chilena Michelle Bachelet y la Directora Regional de ONU Mujeres, Bibiana Aido, Moisés desplegó una agenda estratégica que vinculó la defensa de la democracia con la productividad económica y la soberanía tecnológica.

El costo de la exclusión

Moisés fue tajante al señalar que la baja representación femenina en ámbitos de decisión no es solo una injusticia social, sino un error estratégico. "Cerrar la brecha de género podría aumentar el PBI en un 35%, pero hoy nos enfrentamos a una ceguera económica que nos deja fuera de las mesas donde se decide el futuro real" afirmó, tras denunciar la nula presencia femenina en encuentros económicos mundiales.

Violencia política y autonomía

Uno de los momentos más fuertes de su discurso fue la denuncia contra la violencia política digital. La senadora advirtió sobre las campañas que buscan deslegitimar el liderazgo femenino bajo etiquetas que intentan anular la autonomía de las mujeres. "Cuando sugieren que mi voz es un eco de otros, están intentando disciplinar a todas las mujeres que aspiran a decidir. Mi presencia aquí es un acto de soberanía política", sentenció.

Un feminismo que hable de la "mesa de los argentinos"

Con una mirada autocrítica, Moisés llamó a sus pares a reconectar con las bases. Sostuvo que el feminismo debe interpelar a las mayorías: "Si el feminismo no habla de la economía, de la seguridad y de cómo llevar el pan a la mesa, corre el riesgo de volverse mudo para quienes más lo necesitan". En esa línea, destacó la necesidad de liderar la revolución tecnológica, alertando sobre la brecha en la economía del conocimiento. "No estamos aquí para sobrevivir a una época, estamos aquí para diseñar la que viene", concluyó.

Sobre el Foro

El evento sirvió como marco para la presentación de la Red Iberoamericana de Mujeres en la Política, plataforma que busca fortalecer liderazgos frente a los retrocesos democráticos. Participaron también María Elena Aguero, Secretaria General del Club de Madrid; la Secretaria de Estado de Igualdad de España, María Guijarro; la Viceministra de la Mujer de Brasil, Eutália Barbosa; y la Directora de Inmujeres Uruguay, Mónica Xavier.

