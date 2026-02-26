Carolina Moisés votó a favor del acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea

Carolina Moisés, senadora nacional.

La senadora nacional por Jujuy, Carolina Moisés, votó afirmativamente la aprobación del acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea en el Senado de la Nación. La legisladora peronista definió el tratado como “un hito histórico para la Argentina y para toda la región” y aseguró que debe transformarse en una herramienta concreta de desarrollo para el Norte Grande.

“De Jujuy al mundo: el acuerdo Mercosur-UE debe ser palanca de desarrollo del Norte Grande, no una promesa vacía”, sostuvo Moisés tras la votación.

La presidenta del bloque Convicción Federal subrayó que el tratado es el resultado de décadas de trabajo técnico y diplomático de distintos gobiernos, y no de una gestión en particular.

“Es un error creer que este es el tratado de un presidente. Es un acuerdo a favor de todos los argentinos y argentinas y de nuestro posicionamiento geopolítico en el mundo”, afirmó.

Una oportunidad estratégica Moisés planteó que el Norte Grande debe asumir un rol activo frente a este nuevo escenario internacional. “El Norte Grande tiene aquí una oportunidad estratégica: dejar de mirar solo hacia los puertos del centro del país y comenzar a pensarse geopolíticamente, integrándose al Mercosur, a Brasil y al Pacífico”, expresó.

