jueves 26 de febrero de 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
26 de febrero de 2026 - 11:36
Servicios.

Por qué piden la partida de nacimiento actualizada para el inicio de clases

El requerimiento de la partida de nacimiento actualizada responde a posibles cambios en la filiación y en los datos registrales de niños y adolescentes.

Maria Eugenia Burgos
Por  Maria Eugenia Burgos
Por qué piden la partida de nacimiento actualizada para el inicio de clases

Por qué piden la partida de nacimiento actualizada para el inicio de clases

Partida de nacimiento
Lee además
De Bolívar a Jujuy: el boxeador que encontró amor, cerros y una nueva pasión como DJ
Historia.

De Bolívar a Jujuy: el boxeador que encontró amor, cerros y una nueva pasión como DJ
El jujeño Federico Stieglitz llega a La Pampa como líder del Turismo Pista Clase 3
Automovilismo.

El jujeño Federico Stieglitz llega a La Pampa como líder del Turismo Pista Clase 3

Desde el organismo explicaron que el requisito no responde a una decisión arbitraria, sino a disposiciones de los organismos receptores, como el Ministerio de Educación, ARCA o Migraciones. “El tiempo de actualización depende del órgano receptor, ellos tienen distintas disposiciones”, indicaron.

“El tiempo de actualización depende del órgano receptor, ellos tienen distintas disposiciones” “El tiempo de actualización depende del órgano receptor, ellos tienen distintas disposiciones”

Partida de nacimiento actualizada: Cambios en la realidad registral

La exigencia está vinculada a que la realidad registral de niños y adolescentes puede modificarse, especialmente en los primeros años de vida.

En Jujuy, según informaron desde el Registro Civil, existe una tasa cercana al 20% de filiación unilateral al momento de la inscripción de nacimiento, es decir, niños que inicialmente son registrados solo con el apellido materno. Posteriormente, el padre puede reconocerlos de manera voluntaria o a través de una resolución judicial.

Cuando esto ocurre, se realiza un nuevo asiento registral que modifica oficialmente el apellido del menor. Por ese motivo, una partida antigua podría no reflejar la información vigente.

Partida de nacimiento

Importancia para Educación

Para el sistema educativo es fundamental contar con datos actualizados al momento de la matriculación. Esto garantiza que el apellido y los datos coincidan con el Documento Nacional de Identidad (DNI) y con la información que figurará en futuras certificaciones y títulos.

También resulta clave para cuestiones administrativas internas, como autorizaciones, retiro de alumnos y documentación escolar.

Demanda creciente en esta época del año

En la previa del inicio de clases, el Registro Civil registra un incremento en la solicitud de partidas, no solo para trámites educativos sino también para gestiones ante organismos nacionales y provinciales. La partida actualizada certifica la situación registral vigente al momento de su emisión, lo que brinda seguridad jurídica tanto a las familias como a las instituciones que la requieren.

Embed - PARTIDA DE NACIMIENTO ACTUALIZADA

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

De Bolívar a Jujuy: el boxeador que encontró amor, cerros y una nueva pasión como DJ

El jujeño Federico Stieglitz llega a La Pampa como líder del Turismo Pista Clase 3

Encontraron un cuerpo en el Río Grande a la altura de Palpalá

Maximiliano Manduca dirigirá Gimnasia de Jujuy vs Quilmes por la Primera Nacional

Inicio de clases en Jujuy:  recomendaciones por gripe, gastroenteritis y pediculosis 

Lo que se lee ahora
La esposa del jujeño desaparecido pide que lo encuentren con o sin vida. video
Río Grande.

Habló la esposa de Juan Vera, el jujeño desaparecido: "Con o sin vida, quiero verlo"

Por  Victoria Marín

Las más leídas

Frutas en el mercado.
Alimentación.

La fruta más consumida del país se produce en el norte y Jujuy está en el mapa

La esposa del jujeño desaparecido pide que lo encuentren con o sin vida. video
Río Grande.

Habló la esposa de Juan Vera, el jujeño desaparecido: "Con o sin vida, quiero verlo"

Inicio de clases en Jujuy: Cedems confirmó paro de 48 horas para el 2 y 3 de marzo video
Educación.

Inicio de clases en Jujuy: Cedems confirmó paro de 48 horas para el 2 y 3 de marzo

Operativo en el Río Grande por la búsqueda de Juan Vera.
Rastrillajes.

Búsqueda del jujeño Juan Vera: "Se dificulta por el fuerte caudal del Río Grande"

UPD (foto ilustrativa). video
Encuesta.

Qué opinan los jujeños sobre el UPD: una tradición que "preocupa"

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel