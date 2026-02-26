Por qué piden la partida de nacimiento actualizada para el inicio de clases

Desde el organismo explicaron que el requisito no responde a una decisión arbitraria, sino a disposiciones de los organismos receptores, como el Ministerio de Educación, ARCA o Migraciones. “El tiempo de actualización depende del órgano receptor, ellos tienen distintas disposiciones”, indicaron.
Partida de nacimiento actualizada: Cambios en la realidad registral
La exigencia está vinculada a que la realidad registral de niños y adolescentes puede modificarse, especialmente en los primeros años de vida.
En Jujuy, según informaron desde el Registro Civil, existe una tasa cercana al 20% de filiación unilateral al momento de la inscripción de nacimiento, es decir, niños que inicialmente son registrados solo con el apellido materno. Posteriormente, el padre puede reconocerlos de manera voluntaria o a través de una resolución judicial.
Cuando esto ocurre, se realiza un nuevo asiento registral que modifica oficialmente el apellido del menor. Por ese motivo, una partida antigua podría no reflejar la información vigente.
Importancia para Educación
Para el sistema educativo es fundamental contar con datos actualizados al momento de la matriculación. Esto garantiza que el apellido y los datos coincidan con el Documento Nacional de Identidad (DNI) y con la información que figurará en futuras certificaciones y títulos.
También resulta clave para cuestiones administrativas internas, como autorizaciones, retiro de alumnos y documentación escolar.
Demanda creciente en esta época del año
En la previa del inicio de clases, el Registro Civil registra un incremento en la solicitud de partidas, no solo para trámites educativos sino también para gestiones ante organismos nacionales y provinciales. La partida actualizada certifica la situación registral vigente al momento de su emisión, lo que brinda seguridad jurídica tanto a las familias como a las instituciones que la requieren.