De Bolívar a Jujuy: el boxeador que encontró amor, cerros y una nueva pasión como DJ

Llegó desde Bolívar, provincia de Buenos Aires , y eligió Jujuy para quedarse. Federico Dotti se instaló en San Salvador hace seis años, tras iniciar una relación con Brenda “La Pumita” Carabajal . Hoy entrena, recorre los cerros jujeños y estudia música electrónica mientras transita la etapa final de su carrera en el boxeo amateur.

La charla se dio en diálogo con canal 4, donde habló sobre su historia deportiva, su adaptación a la provincia y los nuevos proyectos que sumó a su vida cotidiana. El recorrido mezcla deporte, naturaleza y una fuerte apuesta personal.

El vínculo entre Federico Dotti y Brenda “La Pumita” Carabajal nació por redes sociales. Tras un tiempo de conversaciones, coordinaron un encuentro en Buenos Aires. Luego llegó la decisión de apostar a la relación y radicarse en Jujuy.

Federico arribó en pandemia. Desde entonces construyó su rutina en la capital jujeña. Recorre la ciudad, entrena en gimnasios locales y se mueve con soltura por distintos barrios.

Señala que encontró un ritmo más tranquilo que en Buenos Aires. Destaca la calidez en el trato diario y la cercanía en las relaciones personales.

Cerros, senderos y enduro: el impacto del paisaje jujeño

El contraste con la llanura bonaerense resultó inmediato. Federico Dotti se topó con montañas, ríos y senderos que lo atraparon desde el primer momento.

Su pasión por las motos lo llevó a recorrer zonas como Tiraxi, Ocloya, Reyes y distintos caminos de montaña. También visita cascadas y miradores en salidas que combinan deporte y contacto con la naturaleza.

El paisaje jujeño se convirtió en parte central de su rutina, tanto en el entrenamiento físico como en los momentos de recreación.

Más de 60 peleas y una carrera marcada por la disciplina

Federico Dotti acumula más de 60 combates en el boxeo amateur. Lleva más de una década arriba del ring y nunca perdió por knockout. Las derrotas llegaron por puntos.

Define la disciplina como el principal aprendizaje: entrenamiento diario, cuidado físico y fortaleza mental. Recuerda especialmente una pelea en la que compitió sin cabezal, en una etapa en la que la federación retiró esa protección. En ese combate recibió varias cuentas en el primer round y logró terminar de pie.

Explica que durante los rounds prioriza reflejos y estrategia. En los descansos analiza errores propios y movimientos del rival.

Entrenamientos compartidos y proyectos a futuro

En Jujuy comparte entrenamientos con Brenda “La Pumita” Carabajal. En prácticas controladas intercambian guantes y ajustan detalles técnicos. Reconoce diferencias físicas y de velocidad, pero valora el trabajo en conjunto.

Mientras evalúa los próximos pasos en el boxeo, inició un curso para formarse como DJ. Estudia manejo de consola y técnicas de mezcla, con preferencia por la música electrónica y el techno.

Busca una actividad que le permita proyectarse cuando cierre su etapa competitiva. El boxeo amateur fija límites de edad y exigencias físicas que influyen en su planificación.

Vida consolidada en San Salvador de Jujuy

Federico Dotti ya recorre la capital jujeña con naturalidad. Conoce circuitos urbanos, espacios deportivos y puntos turísticos cercanos. Construyó vínculos y rutina en la provincia.

Entre entrenamientos, salidas en moto y estudios musicales, consolida una vida que combina deporte de alto rendimiento, naturaleza y nuevos desafíos profesionales.