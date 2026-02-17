Hoy juega River Plate vs Ciudad Bolívar por Copa Argentina: hora y posibles formaciones

La edición 2026 de la Copa Argentina seguirá su curso este martes con tres encuentros de la fase inicial . En el cierre de la jornada, River Plate se medirá ante Ciudad de Bolívar desde las 22 en el estadio La Pedrera , ubicado en San Luis . El partido podrá verse por TyC Sports , señal disponible también vía streaming en Flow , DGO , Telecentro Play y TyC Sports Play .

En la antesala del encuentro que tendrá como juez principal a Nicolás Ramírez , el claro candidato a quedarse con la victoria es el Millonario , cuya cuota más alta por ganar asciende a 1.22 , frente a los 22.20 que paga una caída , es decir, un festejo del equipo visitante . La igualdad —resultado que forzaría la resolución desde el punto penal — se ubica en 7.50 .

El equipo dirigido por Marcelo Gallardo está obligado a reencontrarse con el éxito luego de las caídas sufridas frente a Tigre por 4 a 1 y Argentinos Juniors por 1 a 0 , ambos compromisos correspondientes al Torneo Apertura 2026 .

Tiene la responsabilidad de quedarse con el triunfo ya que se medirá ante un adversario de inferior calibre futbolístico , con el objetivo de calmar el clima agitado que atraviesa y que, tal como ocurrió la temporada pasada , volvió a colocar al director técnico en el centro de las críticas , teniendo en cuenta que el plantel incorporó nombres de peso y alimenta grandes aspiraciones .

Ciudad Bolívar, un recién llegado a la Primera Nacional

El elenco que milita en la Primera Nacional, que hizo su estreno con una igualdad 1 a 1 frente a Godoy Cruz, afronta por cuarta edición consecutiva el certamen que integra a instituciones de todas las divisiones del fútbol argentino, luego de haber obtenido su boleto al finalizar entre los diez primeros del Torneo Federal 2025.

Llama la atención que estos dos conjuntos ya se habían enfrentado en la instancia inaugural de la Copa Argentina 2025. Ese encuentro tuvo lugar en el estadio Único Madre de Ciudades de Santiago del Estero, donde el Millonario se impuso por 2 a 0 gracias a las conversiones de Leandro González Pírez y Franco Mastantuono.

A quién enfrentará el ganador de River vs Ciudad Bolívar por Copa Argentina

Quien resulte vencedor de este cruce obtendrá su pasaje a los 16avos de final, fase en la que se verá las caras con el ganador del compromiso entre Aldosivi y San Miguel, previsto también para este 17 de febrero a partir de las 17.

En una posible proyección dentro del cuadro, los octavos de final podrían enfrentar a River, en caso de que logre continuar en competencia, con Independiente Rivadavia, vigente monarca del certamen, lo que supondría un compromiso de máxima dificultad.

El único integrante de los denominados “cinco grandes” que se ubica en el mismo sector del cuadro que el Millonario es Independiente, rival con el que eventualmente podría medirse recién en la instancia de cuartos de final. Por su parte, a Boca, Racing y San Lorenzo solo tendría chances de encontrarlos en una eventual definición por el título.