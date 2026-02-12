viernes 13 de febrero de 2026

12 de febrero de 2026 - 23:13
Torneo Apertura.

River Plate cayó ante Argentinos en La Paternal por 1 a 0

Hernán López Muñoz marcó el único gol de la noche, Marcelo Gallardo fue expulsado y Juan Portillo sufrió una preocupante lesión en el complemento.

Federico Franco
Por  Federico Franco
image
HA_3dqkW4AAAZtV
El único gol de la tarde llegó a los 34 minutos del primer tiempo. Tras una pérdida de Lucas Martínez Quarta con el equipo mal parado, Hernán López Muñoz aprovechó la situación dentro del área y sacó un zurdazo cruzado que venció al arquero para el 1-0 definitivo.

El encuentro estuvo cargado de infracciones desde el arranque y el clima se fue caldeando con el correr de los minutos. En ese contexto, el entrenador de River, Marcelo Gallardo, se mostró visiblemente molesto con las decisiones del árbitro Andrés Merlos. La tensión escaló y el juez terminó expulsándolo prácticamente sin mediar palabras, lo que generó aún más polémica.

HA_3dqkW4AAAZtV
River Plate no levanta cabeza.

River Plate no levanta cabeza.

En el complemento, River intentó adelantarse en busca del empate, pero le costó generar situaciones claras ante un Argentinos ordenado y firme en defensa.

La nota preocupante de la jornada llegó a los 33 minutos del segundo tiempo, cuando Juan Portillo, que llevaba apenas un minuto en cancha, fue a disputar una pelota y flexionó mal la rodilla en un choque con un rival. El exjugador de Talleres quedó tendido en el césped y rompió en llanto antes de ser retirado. Ahora se aguardan los estudios médicos para determinar la gravedad de la lesión.

Con este triunfo, Argentinos suma tres puntos importantes en la Zona B y le propinó un duro golpe a River que venía de sufrir una goleada de local.

