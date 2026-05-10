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10 de mayo de 2026 - 22:00
Deportes.

River Plate eliminó a San Lorenzo por penales en un partidazo en el Monumental

El Millonario empató 2 a 2 ante el Ciclón en los octavos de final del Torneo Apertura y logró la clasificación a cuartos tras imponerse 4 a 3 en los penales.

Federico Franco
Por  Federico Franco
Partidazo en el Monumental.

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El encuentro tuvo de todo: goles, expulsiones, tiempo suplementario y un empate agónico en la última jugada que mantuvo con vida al equipo de Núñez.

A los 30 minutos del primer tiempo, el Ciclón sufrió la expulsión de Matías Reali. El árbitro Sebastián Zunino revisó la acción en el VAR y decidió cambiar su fallo inicial para mostrarle la tarjeta roja por “juego brusco grave”.

Pese a quedarse con diez jugadores, San Lorenzo golpeó primero. A los 36 minutos, Nahuel Barrios envió un gran centro para Rodrigo Auzmendi, que ganó de cabeza y puso el 1 a 0.

River reaccionó en el segundo tiempo y alcanzó el empate a los 10 minutos gracias a una buena combinación ofensiva que terminó con una asistencia de Juan Fernando Quintero y la definición de Marcos Acuña.

Ya en el tiempo extra, San Lorenzo volvió a ponerse en ventaja. A los 3 minutos del primer suplementario, Fabrizio López conectó de cabeza tras un tiro libre y marcó el 2 a 1 para el conjunto azulgrana.

Cuando parecía que el Ciclón se quedaba con la clasificación, River encontró el empate en la última jugada del partido. Juanfer Quintero lanzó un centro cerrado que sorprendió a todos y terminó ingresando por el segundo palo para el 2 a 2 definitivo.

En la definición por penales, el Millonario fue más efectivo y se impuso 4 a 3 para avanzar a los cuartos de final del Apertura.

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