Dura derrota de River ante Atlético Tucumán, aunque avanzó a la siguiente fase

Perdió River Plate

River Plate sufrió una caída por 1-0 frente a Atlético Tucumán en el estadio Monumental, en un partido correspondiente al Torneo Apertura. A pesar del resultado adverso, el conjunto millonario logró clasificar en el segundo lugar de su grupo.

El único gol del encuentro lo convirtió Renzo Tesuri, quien le dio la victoria al “Decano” en condición de visitante. El equipo tucumano aprovechó sus momentos y logró sostener la ventaja ante un River que no encontró claridad en ataque.

El conjunto dirigido por Eduardo Coudet llegaba con un buen envión tras su reciente triunfo por la Copa Sudamericana, pero no logró repetir el rendimiento y dejó dudas en su funcionamiento, especialmente en la generación de juego.

River Plate y un partido deslucido A lo largo del partido, River intentó tomar el control de la pelota y generar situaciones, pero se encontró con una defensa sólida de Atlético Tucumán y con dificultades propias para concretar en los últimos metros.

Más allá del traspié, el equipo de Núñez consiguió el objetivo de meterse en la siguiente instancia del torneo, aunque deberá mejorar su rendimiento si pretende ser protagonista en la recta final de la competencia. Por su parte, Atlético Tucumán se llevó un triunfo valioso que refuerza su confianza y demuestra su capacidad para competir ante rivales de peso, incluso en escenarios complejos como el Monumental. Embed

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