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3 de mayo de 2026 - 11:22
Salta.

Encuentran una avioneta abandonada en el Chaco salteño: matrícula borrada y bandera de Bolivia

El hallazgo de la avioneta ocurrió cerca de Los Blancos en Salta y activó una investigación federal con intervención de fuerzas nacionales y provinciales.

Maria Eugenia Burgos
Por  Maria Eugenia Burgos
Hallaron una avioneta abandonada en el Chaco salteño y crece el misterio sobre su origen

Hallaron una avioneta abandonada en el Chaco salteño y crece el misterio sobre su origen

Avioneta abandonada en el Chaco salteño: matrícula borrada, bandera de Bolivia y sin tripulantes (Foto onformateSalta)

Avioneta abandonada en el Chaco salteño: matrícula borrada, bandera de Bolivia y sin tripulantes (Foto onformateSalta)

Un hecho llamativo se registró durante la madrugada del sábado en el este de Salta: una avioneta fue hallada abandonada en una finca rural, sin ocupantes y con señales que motivaron la intervención de fuerzas federales.

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Dónde fue el hallazgo de la avioneta en Salta

El episodio ocurrió en la zona de finca Los Leones, a unos 40 kilómetros de Los Blancos, en el Chaco salteño, cerca del límite con la provincia de Formosa. Según los primeros datos, la aeronave habría realizado un descenso abrupto, lo que alertó a pobladores de la zona que dieron aviso a las autoridades.

Al llegar al lugar, los efectivos encontraron la avioneta sin tripulantes y con elementos que llamaron la atención de los investigadores: una insignia de Bolivia y la matrícula parcialmente borrada, lo que refuerza distintas hipótesis sobre el vuelo.

No había sustancias ilícitas, pero intervino la Justicia Federal

En el interior de la aeronave no se encontraron sustancias ilícitas, aunque se dio intervención a áreas especializadas de la Policía, a Gendarmería Nacional y a la Justicia Federal, que avanzan con las actuaciones para determinar el origen, destino y circunstancias del hecho.

En la zona también se detectaron huellas de camionetas en las inmediaciones, lo que sugiere que otras personas estuvieron en el lugar y se retiraron tras el aterrizaje.

Rastrillajes y búsqueda de los ocupantes

Hasta el momento no se logró ubicar a los ocupantes ni establecer con precisión el recorrido del vuelo. Mientras tanto, continúan los rastrillajes y la recolección de pruebas.

Las imágenes del hallazgo comenzaron a circular en redes y medios, generando repercusión. Una de las publicaciones puede verse en este enlace: Facebook.

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