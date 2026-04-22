Cayó una avioneta en Paraguay y vecinos saquearon millones de dólares

La caída de una avioneta en la ciudad de Minga Guazú, Paraguay, desató una situación caótica que ahora se investiga por la desaparición de una importante suma de dinero. El hecho ocurrió en las cercanías del asentamiento San Isidro y generó un rápido movimiento de personas en el lugar.

Según la denuncia presentada por la empresa, tras el accidente se detectó el faltante de cerca de 2 millones de dólares que eran transportados en la aeronave. El episodio derivó en un operativo policial con allanamientos en viviendas de la zona, mientras avanza la investigación para identificar a quienes retiraron el dinero.

Qué ocurrió tras la caída De acuerdo al informe policial, la avioneta se precipitó en un sector cercano a viviendas, lo que permitió que varios vecinos llegaran al lugar en pocos minutos. En medio del desorden generado por el impacto, comenzaron a aparecer billetes en efectivo esparcidos en el terreno.

Ante esa situación, decenas de personas se acercaron y algunos habrían recogido el dinero antes de la llegada de las autoridades.

La empresa encargada del traslado del dinero formalizó la denuncia tras constatar el faltante. A partir de ese momento se activaron medidas judiciales. Hasta ahora, se realizaron al menos cinco allanamientos en domicilios cercanos al lugar del accidente. Los investigadores ya cuentan con datos de personas que habrían retirado sumas significativas, lo que permite orientar las tareas de búsqueda. La Policía trabaja en el relevamiento de pruebas y testimonios para reconstruir lo ocurrido tras el siniestro. Además del accionar policial, se mantiene la atención sobre la posible intervención de grupos criminales en la zona fronteriza, interesados en el dinero extraviado.

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