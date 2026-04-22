miércoles 22 de abril de 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
22 de abril de 2026 - 11:22
Jujuy.

En medio de las amenazas, alumnos llevaron pistolas de juguete a una escuela de Jujuy

El hallazgo ocurrió en un establecimiento de Rodeito, donde docentes advirtieron que los estudiantes tenían entre sus pertenencias dos pistolas de juguete.

Maria Eugenia Burgos
Por  Maria Eugenia Burgos
Secuestraron pistolas de juguete en una escuela de Jujuy (imagen con IA)

Secuestraron pistolas de juguete en una escuela de Jujuy (imagen con IA)

Un nuevo hecho encendió la alarma en medio de la preocupación por las amenazas en establecimientos educativos de Jujuy. Esta vez ocurrió en Rodeíto, donde dos alumnos menores de edad habrían llevado pistolas de juguete a la Escuela Provincial Agrotécnica N° 3.

Lee además
Aumento de virus respiratorios video
Salud.

Siguen en ascenso los casos de chikungunya y de virus respiratorios en Jujuy
Quedó destrozada y la virgen decapitada: habló el dueño de la gruta vandalizada en Humahuaca video
Fe.

Humahuaca: vandalizaron la gruta de la Virgen, la reconstruyeron y ahora invitan a una gran entronización

Según los datos oficiales, la Comisaría Seccional N° 53 fue advertida de la situación alrededor de las 9:45 de la mañana, cuando docentes detectaron en el patio del establecimiento que los estudiantes tenían algo entre sus pertenencias. Al revisar, constataron que se trataba de dos armas de juguete.

Secuestro preventivo de las pistolas de juguete y rastrillajes

Tras tomar conocimiento de lo ocurrido, se dio inmediata intervención a la Ayudante Fiscal de turno, quien dispuso una serie de medidas preventivas dentro de la institución. Entre ellas, ordenó realizar rastrillajes en el establecimiento, dar intervención a personal de Criminalística y proceder al secuestro preventivo de las dos pistolas de juguete halladas en poder de los menores.

requisa mochilas estudiantes
Secuestraron pistolas de juguete en una escuela de Jujuy (imagen de archivo)

Secuestraron pistolas de juguete en una escuela de Jujuy (imagen de archivo)

La causa quedó en manos del MPA

Todas las actuaciones vinculadas con este episodio quedaron a cargo del Ministerio Público de la Acusación, que ahora deberá avanzar con la investigación del caso. El hecho se conoce en un contexto de especial sensibilidad por las amenazas de tiroteo registradas en escuelas de la provincia, situación que en los últimos días derivó en protocolos, allanamientos y distintas medidas de prevención.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Siguen en ascenso los casos de chikungunya y de virus respiratorios en Jujuy

Humahuaca: vandalizaron la gruta de la Virgen, la reconstruyeron y ahora invitan a una gran entronización

Sin celulares y con control docente: una por una, las medidas en escuelas de Jujuy

Un nene de 4 años sufrió la picadura de un alacrán en la escuela de Yuto

Corte de agua este miércoles en Tilcara: qué zonas estarán afectadas 

Lo que se lee ahora
Foto ilustrativa. video
Educación.

Encuesta sobre el uso de celulares en las escuelas: qué dicen los alumnos de Jujuy

Por  Federico Franco

Las más leídas

Un estudiante recibió una dura condena por las amenazas enescuelas de Salta (Foto ilustrativa)
País.

La dura condena a un estudiante de Salta por las amenazas de tiroteos en escuelas

Política a las Brasas con Ezequiel Atauche video
Jujuy.

Atauche en Política a las Brasas: "Estamos preparados para gobernar en Jujuy"

Foto ilustrativa. video
Educación.

Encuesta sobre el uso de celulares en las escuelas: qué dicen los alumnos de Jujuy

Un adulto mayor entró a un local y robó.
Jujuy.

Robaron un local en Monterrico y todo quedó grabado

Secuestraron pistolas de juguete en una escuela de Jujuy (imagen con IA)
Jujuy.

En medio de las amenazas, alumnos llevaron pistolas de juguete a una escuela de Jujuy

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel