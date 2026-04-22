En medio de las amenazas, alumnos llevaron pistolas de juguete a una escuela de Jujuy

Secuestraron pistolas de juguete en una escuela de Jujuy (imagen con IA)

Un nuevo hecho encendió la alarma en medio de la preocupación por las amenazas en establecimientos educativos de Jujuy. Esta vez ocurrió en Rodeíto, donde dos alumnos menores de edad habrían llevado pistolas de juguete a la Escuela Provincial Agrotécnica N° 3.

Según los datos oficiales, la Comisaría Seccional N° 53 fue advertida de la situación alrededor de las 9:45 de la mañana, cuando docentes detectaron en el patio del establecimiento que los estudiantes tenían algo entre sus pertenencias. Al revisar, constataron que se trataba de dos armas de juguete.

Secuestro preventivo de las pistolas de juguete y rastrillajes Tras tomar conocimiento de lo ocurrido, se dio inmediata intervención a la Ayudante Fiscal de turno, quien dispuso una serie de medidas preventivas dentro de la institución. Entre ellas, ordenó realizar rastrillajes en el establecimiento, dar intervención a personal de Criminalística y proceder al secuestro preventivo de las dos pistolas de juguete halladas en poder de los menores.

requisa mochilas estudiantes Secuestraron pistolas de juguete en una escuela de Jujuy (imagen de archivo)

La causa quedó en manos del MPA Todas las actuaciones vinculadas con este episodio quedaron a cargo del Ministerio Público de la Acusación, que ahora deberá avanzar con la investigación del caso. El hecho se conoce en un contexto de especial sensibilidad por las amenazas de tiroteo registradas en escuelas de la provincia, situación que en los últimos días derivó en protocolos, allanamientos y distintas medidas de prevención.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace: https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j Si querés, podés activar las notificaciones. Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.

Compartí esta nota en redes sociales:







