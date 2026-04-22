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22 de abril de 2026 - 10:54
Jujuy.

Avanza la investigación por amenazas de tiroteo en escuelas de Jujuy y podrían hacer nuevos allanamientos

La investigación por amenazas de tiroteo en escuelas de Jujuy sigue con allanamientos en San Salvador y el interior y se avanza con imputaciones.

Maria Eugenia Burgos
Por  Maria Eugenia Burgos
Allanamientos en Jujuy&nbsp;

Allanamientos en Jujuy 

La causa por las amenazas de tiroteo en escuelas de Jujuy sigue sumando medidas judiciales y, por ahora, ya alcanzó a distintas zonas de la provincia. En los últimos días se concretaron allanamientos en San Salvador de Jujuy, Palpalá y localidades del ramal, mientras la fiscalía mantiene abierta la posibilidad de avanzar con nuevos procedimientos durante este miércoles.

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Hasta el momento, se informaron al menos cuatro allanamientos vinculados directamente a esta investigación: uno en la capital jujeña y tres en Palpalá, todos con secuestro de celulares, dispositivos informáticos y otros elementos de interés para la causa. Además, el fiscal regional, Alfredo Blanco, confirmó que se realizaron allanamientos y secuestros de dispositivos electrónicos clave para la causa en la zona del ramal, como Palma Sola y Santa Clara.

amenazas
Sospechan sobre un vínculo entre estas amenazas de tiroteo y un reto viral de la plataforma TikTok.

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Fuentes oficiales, confirmaron a Todojujuy que la investigación sigue en marcha, aunque evitaron dar detalles por el carácter procesal de la causa. Según sus declaraciones: “hemos tenido avances, y se están avanzando con imputaciones”, aunque aclaró que no podía brindar más datos. a la vez, no dudó en adelantar que “va a ser una mañana movida” al referirse a los trabajos que se pretender realizar en este miércoles en torno a la investigación que mantiene preocupada a toda la sociedad. También sostuvo que era “altamente probable que se realicen más allanamientos durante la mañana de hoy”.

Esa advertencia va en línea con lo que ya había señalado públicamente: que la investigación no se limita a una sola ciudad y que los procedimientos se desarrollan en capital y otras localidades.

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